Magdalena Dahmen feiert 90. Geburtstag mit ihrer großen Familie

Magdalena Dahmen aus Palsweis hat ihren 90. Geburtstag im Kreise ihrer großen Familie mit vielen Freunden und Bekannten gefeiert.

Palsweis – Zu der engsten Familie der Jubilarin gehören ihre Töchter Marlene und Anita sowie Sohn Hans, sechs Enkel- und drei Urenkelkinder, die in unmittelbarer Nähe wohnen.

Aber ihre Hilfe nimmt die selbstständige Jubilarin nur selten in Anspruch. Sie ist bescheiden, hilfsbereit, gastfreundlich und außerdem sehr mobil. Vor allem strahlt sie eine große Freundlichkeit aus. Die 90-Jährige, die aus Sulzemoos stammt, fährt nach wie vor mit ihrem eigenen Auto zu Besorgungen oder zu Verwandtenbesuchen. Und am Sonntag ist sie gern mit Freundinnen an schönen Plätzen im bayerischen Land zum Kaffeetrinken unterwegs.

Passend dazu hatte ein musikalische Trio bei der großen Geburtstagsfeier ein Ständchen parat: „Leni, schau, do is a See, do gibt’s bestimmt an guadn Kaffee“. Langweilig wird es ihr ohnehin nie. Ihr Hobby, das Töpfern, pflegte sie schon zu Lebzeiten ihres Mannes Johann, der im Jahre 2010 verstarb. Denn nach der täglichen Haus- und Gartenarbeit kommt ihre kreative Seite zum Tragen, in dem sie wunderschöne Figuren formt und brennt.

Von ihrer Kreativität hat immer die Kirchengemeinde in Palsweis profitiert, denn für den Blumenschmuck ist dort Magdalena Dahmen zuständig. Auch Bürgermeister Simon Landmann, der ebenfalls zu den Gratulanten gehörte, wandte sich aus diesem Grunde stets gerne an die Blumenfreundin, um für Gemeindefeiern ganze Bühnen stilvoll dekorieren zu lassen.

Die Gemeinde Bergkirchen würdigte das Engagement Dahmens, indem sie ihr im Dezember vergangenen Jahres die Bürgermedaille in Silber verlieh.

ink