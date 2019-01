Die Palsweiser Friedhofsmauer wird zum Notfall.

Palsweis – Als „ein endloses Projekt“ bezeichnet Pfarrer Albert Hack die seit langer Zeit geplanten Baumaßnahmen am Friedhof in Palsweis. Nachdem ein Teil der Friedhofsmauer im Frühjahr weggebrochen war, so berichtet er, „war Gefahr gegeben, und aus Sicherheitsgründen wurden Stabilisierungsmaßnahmen mit Abstützung getroffen“.

Das Wegbrechen hatte zur Folge, dass das Projekt neu bewertet wurde, und nun auf der Skala von 3 bis 5 (baufällig) auf 4 rückte und signalisiert wurde: „Wir können loslegen“. Das heißt, demzufolge war „dringender Bedarf“ bescheinigt worden, um „Notfallmaßnahmen“ zu ergreifen und eine neue Mauer zu erstellen.

Die Baukosten sollen, „wenn es gut geht“, unter einer Million Euro liegen. Geplant sind ferner der Bau eines Leichenhauses, einer Urnenwand und von Toilettenanlagen. Die Kosten für das Leichenhaus trägt die Gemeinde Bergkirchen. Hack betonte, dass man bei allen Planungen die Zukunft im Auge haben müsse hinsichtlich der Entwicklung der Ortschaft und was den möglichen Zuzug angehe.

Ingrid Koch