Pfarrgemeinde ist entsetzt

Unbekannte Zündler in der Kirche in Bergkirchen: Brandfläche am Kreuzaltar.

Zündler in der Kirche St. Johann Baptist Bergkirchen

In der Bergkirchner Pfarrkirche St. Johann Baptist wurde gezündelt, und der Schock darüber sitzt tief: Den Brandschaden am Kreuzaltar, dem Herzstück mit dem gekreuzigten Jesus gegenüber dem Eingang, entdeckte Mesnerin Marile Reiser, als sie am frühen Samstagabend in der vergangenen Woche nach einem einwöchigen Urlaub wieder das Gotteshaus betrat.