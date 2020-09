Sprinter-Fahrer verursacht Unfall nach waghalsigem Fahrmanöver

Ein Sprinter-Fahrer hat bei einem waghalsigen Fahrmanöver einen Unfall verursacht und ist weiter gefahren. Die Polizei fahndet nun nach dem Fahrer.

Unterbachern - Die Polizei Dachau fahndet nach dem Fahrer eines Lieferwagens, der am Mittwochnachmittag gegen 15.40 Uhr in Unterbachern bei einem waghalsigen Fahrmanöver einen Unfall verursachte und danach flüchtete. Wie die Polizei Dachau mitteilt, fuhr eine 25-jährige Frau mit ihrem Seat auf der Ludwig-Thoma-Straße in Richtung Dorfstraße. Kurz vor dem Bahnhof musste sie verkehrsbedingt anhalten.

Der Fahrer des Sprinters scherte knapp vor dem Seat wieder ein

Als die Frau aus dem Gemeindebereich Bergkirchen wieder anfuhr, wurde sie von einem grauen Sprinter mit Dachauer Kennzeichen überholt. Der Fahrer scherte so knapp vor dem Seat wieder ein, dass es zur Kollision kam – und fuhr einfach weiter. Da sich hinter dem Wagen der 25-Jährigen eine längere Fahrzeugkolonne bildete, könnte es laut PI Zeugen zum Verkehrsunfall geben. Der Schaden am Seat beträgt etwa 1000 Euro. Die Polizei Dachau bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0 81 31/56 10.

pid