Konzertierte Polizeiaktion am „Car-Freitag“ in Olching und Bergkirchen: Stichflammen aus dem Auspuff

Einige Fahrer und Fahrzeuge der Tuning-Szene wurden am Karfreitag, in der Szene auch Car-Freitag genannt, kontrolliert. Bei einem Fahrzeug kamen Stichflammen aus dem Auspuff - der Katalysator wurde entfernt. © Eckhard Stengel/IMAGO

An einer Tankstelle in Olching-Geiselbullach, ein beliebter Treffpunkt in der Tuning-Szene, wurden am Karfreitag gezielt Polizeikontrollen durchgeführt - mit Erfolg.

Olching/Bergkirchen – Am sogenannten „Car-Freitag“ oder auch „Carfriday“ treffen sich deutschlandweit jedes Jahr Autobegeisterte aus der Tuning-Szene, um traditionell in die neue Saison zu starten.

Laut Polizei entwickelte sich im Laufe der Zeit eine Tankstelle im Bereich Olching-Geiselbullach zu einem beliebten Treffpunkt der Szene. Unter Federführung der Polizei Olching und mit Unterstützung weiterer Polizeidienststellen wurde daher am vergangenen Freitag eine „konzertierte Kontrollaktion“ durchgeführt.

Keine Polizei-Kontrollen am Car-Freitag am Schlosspark

In Dachau, wo sich in den vergangenen Jahren am Schlossplatz die Poser getroffen hatten, gab es im Rahmen der Aktion laut Dachauer Polizei keine Kontrollen. Der Grund, so Sprecher Matthias Kammerer: „Aktuell sehen wir im Schlossplatz keinen Schwerpunkt der Poser- und Tuning-Szene.“

Zeitweise fanden sich am Freitagabend rund 50 bis 70 Fahrzeuge gleichzeitig auf dem Olchinger Tankstellengelände und in der näheren Umgebung ein, die der Polizei zufolge „eindeutig der Szene“ zugeordnet werden konnten. Insgesamt 21 Einsatzkräfte der Polizeiinspektionen Olching und Dachau sowie der Zentralen Einsatzdienste Fürstenfeldbruck und der Verkehrspolizein Fürstenfeldbruck kontrollierten die zahlreichen Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller.

Fünf getunte Fahrzeuge wurden konfisziert

21 Pkw waren demnach so technisch verändert, dass deren Betriebserlaubnis erlosch. Fünf beanstandete Fahrzeuge mussten zur Erstellung eines Gutachtns noch direkt vor Ort sichergestellt werden. In den meisten Fällen wurden an den Autos unzulässige technische Veränderungen vorgenommen, die teils zu erheblichen Sicherheitsmängeln führten. So fiel beispielsweise ein BMW durch starke Fehlzündungen und kurze Stichflammen auf, die aus dem Auspuff kamen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass „mit hoher Wahrscheinlichkeit der Katalysator entfernt wurde“.

Auch Geschwindigkeitskontrollen auf B 471

Im Rahmen der Kontrolle fanden zudem Geschwindigkeitsmessungen auf der nahen B 471 im Gemeindebereich Bergkirchen statt. Insgesamt wurden dabei 231 Geschwindigkeitsverstöße, davon 140 im Anzeigen- und 91 im Verwarnungsbereich, festgestellt. Besonders hervor tat sich dabei ein junger Mann, der mit 118 km/h bei erlaubten 70 km/h unterwegs war. Laut Polizei muss er nun mit einer „empfindlichen“ Geldbuße und einem Fahrverbot rechnen.

Des Weiteren stand ein 24-jähriger Fahrer unter Einfluss von Drogen und hatte in seinem Auto weiteres Cannabis dabei. Auf ihn kommen nun ein Bußgeld von rund 500 Euro, zwei Punkte, ein einmonatiges Fahrverbot sowie ein Ermittlungsverfahren wegen Drogenbesitzes zu. dn