Polizisten retten das Leben einer 78-jährigen Frau

Symbolbild / dpa Friso Gentsch © Friso Gentsch

Einsatzkräfte der Dachauer Polizei haben am Sonntag auf der Suche nach einem Vermissten eine 78-jährige Frau bewusstlos aufgefunden. Die Frau hatte ein akuten medizinischen Notfall erlitten. Die Polizisten leisteten Erste Hilfe und retteten so ihr Leben. Wenig später wurde auch der vermisste 82-Jährige entdeckt.

Feldgeding - Mehrere Streifen, ein Polizeihubschrauber und Hundeführer suchten am Sonntagabend gegen 20 Uhr nach einem als vermisst gemeldeten 82-Jährigen im Bereich Bergkirchen und Feldgeding, wie die Dachauer Polizei gestern mitteilte.

Bei Überprüfungen von Bekannten des Vermissten fanden Polizeibeamte eine ältere Frau nicht mehr ansprechbar in deren Wohnung auf. Die Dachauer Polizisten leisteten bis zum Eintreffen des unverzüglich verständigten Rettungsdienstes Erste Hilfe. Durch das gute Gelingen der Rettungskette ohne Zeitverzug konnte das Leben der Frau gerettet werden, sie wurde in das Klinikum Freising eingeliefert. Dank des glücklichen Umstands der Fahndung konnte die Frau gerettet werden

Der 82-Jährige konnte kurz vor 22 Uhr von einem sogenannten First Responder wohlauf in Günding gefunden werden, so die Polizei Dachau. dn