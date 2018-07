Premiere begeistert die Zuschauer

Begeisterung bei der Premiere der Sommerproduktion des Hoftheaters Bergkirchen: Eine frivole Liebesgeschichte, elektrisierende Musik und großartige Darsteller sind die Merkmale, die den Musikalischen Theatersommer zu einem kulturellen Ereignis in der Region werden lassen.

Von Ingrid Koch

Lauterbach – Regisseur Herbert Müller hat mit dem musikalischen Leiter Robert Scheingraber und dem Komponisten und Musiker Max I. Milian für den 4. Musikalischen Theatersommer Bergkirchen die Vaudeville-Komödie „Ein Florentiner Hut“ von Eugéne Labiche mit der Musik von Jacques Offenbach zu einem spritzigen Cocktail gemixt. In einer rasanten Folge von Szenen ohne eigentliche Handlung findet die Jagd nach dem Florentinerhut statt.

Ausgerechnet am Hochzeitsmorgen, als der Lebemann Fadinard (Ansgar Wilk) das Mädchen Hélène (Helena Schneider), „das süßeste Geschöpf auf der Welt“, heiraten will, frisst sein Pferd den Strohhut einer verheirateten jungen Dame, namens Jaqueline Beauperthuis (Lisa Wittemer), die sich mit einem flotten Leutnant Emile (Stephan Roth) im Gebüsch vergnügt hat und ohne Hut nicht nach Hause kommen darf. Das Paar fordert schnellen Ersatz, denn der 30 Jahre ältere eifersüchtige Gatte, Monsieur Beauperthuis, dem Jürgen Füser die witzige Kontur verleiht, kennt kein Pardon. Er greift zur Waffe. Gerade als sich der in Panik geratene Fadinard auf den Weg machen will, um einen neuen Hut zu beschaffen und dabei auf alte Liebschaften stößt, wie die Hutmodistin Clara (Jessica Dauser), erscheint die Hochzeitsgesellschaft vom Lande. Das sind der gestrenge künftige Schwiegervater Nonancourt (Herbert Müller), seine Tochter Hélène im weißen Brautkleid und der schmucke Bobin (Patrick Brenner), der in die Braut verliebt ist und sie hingebungsvoll umgarnt. Zur Entourage gehören die herrlich verschrobenen Tanten Marthe (Ingrid Scheingraber) und Elise (Annette Thomas), die so liebend gerne küssen und über das lockere Leben in Paris staunen.

In der absurden Bühnengeschichte aus dem Paris der Belle Époque mischt außerdem Fardinards junger Diener Felix (Jonathan Kramer) kräftig mit, der sich mit der hübschen Zofe Virginie (Annalena Lipp) amüsiert und von der eleganten Baronesse de Champigny in die Geheimnisse der Liebe eingeweiht wird. Christina Schäfer trägt als Verfechterin der Frauenrechte einen Hosenanzug und ist, was die Männer angeht, ohne Illusionen. Sie zieht erneut den Draufgänger Fadinard in ihren Bann. In dieser Paraderolle glänzt Ansgar Wilk, er ist der Gehetzte, der Charmeur, der Verführer. Dabei steht die Liebe auf einem anderen Blatt, Geld ist maßgeblich. Auch Tobias Zeitz, unter anderem als stets schwitzender Buchhalter Tardiveau, bringt sein komödiantisches Talent voll ins Spiel, wenn er als Tenor betörend komisch „die Wonnen der Liebe“ preist. Währenddessen bezaubern die attraktiven Tänzerinnen Helena Schneider, Jessica Dauser und Annalena Lipp mit ihren temperamentvollen Tanzeinlagen. „Alles abblasen“ verkündet schließlich der genervte Vater der Braut, dem die Eskapaden des vorgesehenen Schwiegersohns auf die Palme bringen.

Dem Treiben auf der Bühne verleiht das Salonorchester die musikalische Würze. Robert Scheingraber (Klavier, Akkordeon), Ludwig Mittelhammer (Klarinette, Saxophone), Max I. Milian (Schlagzeug) und Günter Holzhausen (Kontrabass) spielen virtuos. Produktionsleiterin Ulrike Beckers hat die Darsteller mit der Mode der Zeit entsprechenden Kostümen ausstaffiert und ein tolles Bühnenbild geschaffen. Eine Collage aus historischen Postkarten entführt in die Blütezeit der Vaudeville- Theater zu Ende des 19. Jahrhunderts.

Die begeisterten Zuschauer bedankten sich mit nicht enden wollendem Applaus für das sommerliche Vergnügen.

Kartenvorverkauf:

Ab 18. Juli bis 5 August wird die Sommerkomödie jeweils von Mittwoch bis Sonntag gespielt. Karten gibt es im Hoftheater Bergkirchen unter 08131/324 600, mail@hoftheater-bergkirchen oder an der Abendkasse. Spielstätte für den ist die Halle des TC Lauterbach.