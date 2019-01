Das Programm für die Bergkirchner Kulturtage 2019 ist abwechslungsreich und bunt. Unter dem Motto „Kultur und Begegnung“ beinhaltet das Angebot Theateraufführungen, Konzerte, Vorträge, Kunstausstellungen und Brauchtumspflege.

An den diesjährigen Bergkirchner Kulturtagen beteiligen sich die Volkshochschule Bergkirchen, die Laienbühnen der Theaterfreunde Feldgeding (März/April) und der Sportlerbühne Bergkirchen (Oktober), Vereine und Einzelpersonen. Dabei kann die Gemeinde auf Unterstützung von verschiedenen Seiten bauen. Das ist beispielsweise der Fall, wenn Georg Graf von Hundt den Garten von Schloss Lauterbach zur Verfügung stellt. Dort findet am 6. Juli um 19 Uhr ein italienischer Abend mit dem „Trio Salato“ statt. Die drei gefragten Musiker aus dem Raum Regensburg sind „Italiener im Geiste“, dementsprechend südländisch fällt ihr Programm aus.

Zu verschiedenen Veranstaltungen lädt die Vhs Bergkirchen ein: Am Sonntag, 20. Januar, tritt der Sänger LeRiche mit Support „VOR“ in der Alten Schule Lauterbach auf. Ein interkulturelles Konzert mit Musikschülern folgt im März in der Aula der Grund- und Mittelschule.

Mit „Mr. Right und Lady Perfect“ ist die Autorenlesung mit Dr. Annegret Braun am Freitag, 22. März, um 19 Uhr im Bruggerhaus überschrieben. Ein besonderer Abend verspricht auch die „Lange Nacht der Volkshochschulen“ am 20. September im Bruggerhaus zu werden, wenn „100 Jahre Deutsche Volkshochschulen“ gefeiert werden. Bereits am 6. und 7. April stellen die Malerinnen von „Gesim 3 Bergkirchen“ ihre Werke im Kulturhaus in Eschenried aus. An der Ausstellung am 12. und 13. Oktober beteiligen sich Künstler und Kunsthandwerker.

Für das „Highlight des Sommers“ ist Lauterbach erneut der Schauplatz beim „Musikalischen Theatersommer Bergkirchen 2019“ unter der Schirmherrschaft von Landrat Stefan Löwl. Das Hoftheater Bergkirchen ist dort in Absprache mit dem TC Lauterbach zu Gast. Bei gutem Wetter soll es heuer ein Freiluftspektakel geben. Dann soll die klassische Komödie „Lysistrate oder die Frauen an die Macht“ im Amphitheater zwischen Sporthalle und Alter Schule aufgeführt werden. Es handelt sich um ein Musical nach antiken Komödien, die Herbert Müller neu bearbeitet hat, mit der Musik von Max I. Milian.

„Mit großem Ensemble und kleinem Orchester sorgt der fünfte „Musikalische Theatersommer Bergkirchen für launige Unterhaltung“, so heißt es in der Ankündigung. Christina Schäfer spielt die weibliche Hauptrolle und nimmt als Lysistrate den Kampf mit den Männern auf.

Besonders gefragt sind jedes Jahr die von der Gemeinde Bergkirchen veranstalteten Weihnachtskonzerte in der Pfarrkirche St. Johann Baptist. Heuer ist dort bei einem Konzert am Sonntag, 15. Dezember, um 19 Uhr der Don Kosakenchor unter der Leitung von Wanja Hlibka zu erleben. Ingrid Koch