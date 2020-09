Neuer Gerätewagen ist schon voll im Einsatz

Der neue Gerätewagen der Feuerwehr Kreuzholzhausen-Machtenstein ist nun offiziell eingeweiht worden.

Kreuzholzhausen – Es war ein Festtag für die Feuerwehr Kreuzholzhausen-Machtenstein und die Dorfbewohner, die eingeladen waren, um die offizielle Einweihung des Gerätewagens mitzufeiern. Vorstand Franz Gerer begrüßte dazu die Ehrenmitglieder Johann Reisner, Thomas Schell und Günter Lorchheim sowie Bürgermeister Robert Axtner mit Stellvertreterin Dagmar Wagner, Hans Groß als dritten Bürgermeister und mehrere Gemeinderäte.

Sein besonderer Dank galt Kommandant Peter Plendl, der das gut erhaltene Fahrzeug aus eigenem Bestand zur Verfügung stellte, mit seinen Mitarbeitern umgebaut hat und die erforderliche Ausrüstung, wie die Sondersignalanlage, mittels Sponsoren finanzierte. Er holte die Gemeinde mit ins Boot, die die Funkgeräte einbauen ließ. „Somit hatten wir einen Gerätewagen, der uns mittlerweile schon wertvolle Dienste erwiesen hat“, so Gerer. Peter Plendl sprach von „einem reinen Zufall“, dass „genau dieses Fahrzeug wie gemacht für Kreuzholzhausen war“.

Mit dem im September 2014 eingeweihten Feuerwehrunimog und dem Bau des „Gmoihaisls“ sei 2016 eine neue Ära eingeleitet worden, „eine Herausforderung für Mannschaft und Material“. Nun stehen zwei Fahrzeuge für Einsatzzwecke bereit.

Den kirchlichen Segen erteilte Pfarrer Albert Hack im Rahmen einer Andacht vor dem Gmoahaisl und wie immer mit den passenden überleitenden Worten von der Bibel zur Praxis: Von den Aposteln Johannes und Petrus, die unterschiedliche Dienste geleistet haben, zur Feuerwehr mit „Johannes 1“, dem Schnellen, der als Erster für die Vorbereitungen am Einsatzort eintrifft, als „wunderbare Ergänzung“ zu Petrus, „dem Behäbigen“.

„Viele haben dafür Kraft, Energie und Geld investiert“, so Hack. Das zeige „den Zusammenhalt“ und sei „der Beweis für eine lebendige Gemeinde“. Bürgermeister Axtner sprach lobende Worte für die segensreichen Dienste der Feuerwehren, und an die örtliche Wehr gerichtet: „Wir tun was, ist das Motto, nach dem Ihr in Eurer Ortschaft wirkt. Eine solche Haltung ist bespielhaft.“ Ein großer Dank galt dem Fahrzeugspender Peter Plendl für die kostenlose Überlassung eines Autos für einen gemeinnützigen Zweck: „Das ist sicher nicht alltäglich.“

Ingrid Koch