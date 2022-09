Daniela Artmann ist nun Rektorin an der Grund- und Mittelschule Bergkirchen: „Eine neue Herausforderung“

Willkommen: Die neue Rektorin Daniela Artmann zum Auftakt in der Schulaula, zusammen mit Bürgermeister Robert Axtner (l.) und Pfarrer Albert Hack. © ink

Daniela Artmann ist die neue Rektorin der Grund- und Mittelschule Bergkirchen. Ein Gespräch über ihre Laufbahn, ihre Ziele und Herausfordeurngen.

Bergkirchen – Daniela Artmann heißt die neue Rektorin der Grund- und Mittelschule Bergkirchen. Wir haben ihr zum Start ins neue Schuljahr einige Fragen gestellt:

Frau Artmann, freuen Sie sich auf Ihre neue Aufgabe als Rektorin einer Grund- und Mittelschule?

Daniela Artmann: Ich freue mich sehr auf meine neue Tätigkeit an einer Vollschule. Das ist nach 21 Dienstjahren, wovon ich zehn Jahre in der Schulleitung in der Grundschule Schwabhausen war, eine neue Herausforderung.

Wo waren Sie bisher tätig? Wie lange sind Sie schon im Schuldienst?

Ich habe im September 2001 an der Grundschule Schwabhausen mein Referendariat gemacht. Auch während dieser Zeit hatte ich bereits eine Verbindung zu Bergkirchen, da dort zweimal wöchentlich mein Seminar stattfand. Meine Lehramtsprüfung im zweiten Jahr habe ich an der Klosterschule in Dachau gemacht. Bis auf eine Unterbrechung durch meine Zeit als mobile Reserve und ein anschließendes Jahr an der Schule in Altomünster war ich durchgehend an der Grundschule Schwabhausen.

Worauf werden Sie Ihr Augenmerk vor allem richten?

Die Gestaltung von Schule, gemeinsam mit der gesamten Schulfamilie, ist eine sehr spannende, herausfordernde, aber auch befriedigende Aufgabe. Meine bisher gesammelten Erfahrungen möchte ich nun gerne an einer Vollschule einbringen. Die Kinder auf ihrem Weg von der 1. Jahrgangsstufe bis zu ihrem Schulabschluss zu begleiten und zu fördern, ist eine neue Herausforderung, die ich gerne annehmen möchte. Auch die Weiterentwicklung der Mittelschule und das Setzen neuer Impulse – gerade für diese Schulart – liegen mir sehr am Herzen. Netzwerke mit regionalen Betrieben und Unternehmen weiterzuführen und zu intensivieren, ist eines meiner Anliegen.

Ist das Lehrerkollegium komplett?

Trotz der allgemein bekannten schwierigen Personalsituation ist unser Kollegium soweit komplett, dass der Pflichtunterricht vollständig abgedeckt werden kann. Wie an allen anderen Grund- und Mittelschulen gibt es jedoch kein Stundenbudget mehr für zusätzliche Angebote oder Arbeitsgemeinschaften. Vertretungen werden in diesem Schuljahr sicher spannend, da kaum eine mobile Reserve für den Landkreis Dachau bereit gestellt werden kann.

Bleibt Angelika Wagner Ihre Stellvertreterin?

Ich freue mich sehr, dass ich eine so erfahrene Konrektorin an meiner Seite habe, die die Abläufe an der Schule Bergkirchen und das bestehende Kollegium genau kennt, und wir gemeinsam im Team den Herausforderungen begegnen. Bereits in den ersten intensiven Tagen der Stundenplanerstellung war die Zusammenarbeit im Verwaltungsteam mit Frau Wagner und Frau Bründl äußerst angenehm und sehr erfolgreich.

Was zeichnet die Bergkirchner Schule, etwa was die Ausstattung betrifft, besonders aus, da die Gemeinde als Träger immer großzügig investiert?

Diese Frage fällt mir nach der Kürze der Zeit, die ich in Bergkirchen bin, noch etwas schwer. Die Klassenzimmer haben all die nötige Technik von heute – sprich PC, Beamer und Dokumentenkamera. Es gibt ein extra Klassenzimmer, das speziell für Online-Unterricht ausgestattet ist. Die Gemeinde hat sich bei meinen ersten Terminen dort äußerst offen und sehr schulgewandt gezeigt. Zudem werden in diesem Schuljahr zwei IPad-Koffer angeschafft, um unsere Schüler und Schülerinnen im mediengestützten Unterricht mit den modernsten Mitteln unterrichten zu können.

Interview: Ingrid Koch

