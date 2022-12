Herausragende Interpreten und wunderschöne Musik

Teilen

Riesenapplaus erhielten Josef Holzhauser, Uli Fiedler, Helena Huber und Stephan Holstein (v.l.) © ink

Das Hoftheater Bergkirchen hat Premiere gefeiert – mit herausragenden Interpreten und wunderschöner Musik.

Bergkirchen – Wunderschöne Musik und herausragende Interpreten: Im Hoftheater Bergkirchen waren das Stephan Holstein Quartett und die Sängerin Helena Huber zu Gast – mit Weihnachtsjazz und Liedern aus der ganzen Welt.

Unter dem Titel „Felix holt Senf“, eine der schönsten Kurzgeschichten von Erich Kästner, oder „Have yourself a swinging christmas“ berührten sie ihr Publikum am von drei Abenden. Die Vorstellung war ausverkauft.

„Leise rieselt der Schnee“ erklang mit Swing

Stephan Holstein spielte Saxophon und Klarinette und führte charmant durch das beschwingte Programm mit Jazz-Arrangements von Max I. Milian, dem Haus- und Hof-Komponisten, Arrangeurs und Dirigenten des Theaters. Amerikanische Weihnachtslieder und neue Arrangements von traditionellen Weihnachtsmelodien wie „Stille Nacht“ oder „Leise rieselt der Schnee“ erklangen mit Swing, dazu südamerikanische Rhythmen und feine Jazz-Harmonien, klassisch modern interpretiert.

Zusammen mit Holstein musizierten seine großartigen Kollegen Tilman Herpichböhm am Schlagzeug, Josef Holzhauser an der Gitarre und Uli Fiedler am Kontrabass.

Wunderbare Sängerin Helena Huber

Holstein freute sich, an seiner Seite die wunderbare Sängerin Helena Huber zu haben, die nach längerer Pause wieder auf der Bühne des Hoftheaters zu erleben war. Sie glänzte mit ihrer Ausstrahlung und Stimme unter anderem bei der Interpretation von Judy Garlands Song „Somewhere over the rainbow“ aus dem Filmklassiker „Der Zauberer von Oz“.

Sie las in Etappen, was es mit Felix auf sich hatte, der an Weihnachten 1926 aufbrach, um den fehlenden Senf für die in seinem Elternhaus traditionellen Würstchen zu holen. Fünf Jahre dauerte es, bis er passend am Weihnachtsabend mit einem Glas Senf in der Hand zu seinen traurigen und überraschten Eltern heimkehrte aus seinem „Winter Wonderland“ und erst einmal eine schallende Ohrfeige vom Vater kassierte.

Mit Riesenapplaus bedankten sich die beglückten Zuhörer bei den Interpreten für den bezaubernden Premierenabend. Weihnachten kann kommen.

Ingrid Koch