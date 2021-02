Soll die Skater-Bahn beleuchtet werden?

Der Wunsch nach abendlicher Beleuchtung der Skater-Anlage wurde an die Gemeinde Bergkirchen herangetragen. ink

Anlage in Unterbachern nachmittags stark frequentiert, weil abends Nutzung nicht möglich ist

Wird es eine abendliche Beleuchtung des Skater-Parks geben? Ein junger Gündinger Bürger fände es gut, wie er der Gemeinde schreibt, wenn die Skater-Bahn in Unterbachern abends beleuchtet würde, um diese länger nutzen zu können. „Die Anlage ist in den letzten Wochen stark von sowohl Kindern, Jugendlichen und auch von Erwachsenen und Sportlern in Gebrauch.