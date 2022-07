SV Günding präsentiert buntes Sportfest für alle

Buntes Programm beim Sportfest des SV Günding © Ingrid Koch

Sportfest beim SV Günding hat die Besucher begeistert. Das Motto war „Platz für Vielfalt“.

Günding – Das Sportfest für alle in Günding hat alle Generationen begeistert. Als Schirmherr begrüßte Bürgermeister Robert Axtner zum Auftakt bei „Platz für Vielfalt – ein Sportfest für Alle“, das erstmals auf dem Gelände beim SV Günding stattfand, die Verantwortlichen und die Teilnehmer.

„Platz für Vielfalt – den haben wir hier definitiv“, betonte Axtner, indem er die Verdienste des SVG aufzählte. „Der SV Günding wurde 1969 gegründet. Aus den anfänglich 63 Gründungsmitgliedern wurden inzwischen mehr als 650 sportbegeisterte Anhänger des SV Günding. Von Anfang an legte der Verein sein Hauptaugenmerk auf die Jugendarbeit. Darum finde ich die Idee, ein Fest für alle Jugendlichen des Landkreises auszurichten, egal welcher Herkunft, welchen Geschlechts, ob mit oder ohne Behinderung, für einen sehr wertvollen Beitrag zur Integration.“ Gerade in diesen Zeiten sei es sehr wichtig, für alle die Möglichkeit eines Miteinanders zu schaffen. „Sport verbindet, Sport baut Brücken, Sport ist eine Sprache, die jeder auch ohne Worte versteht“, so der Bürgermeister.

Sportfest beim SV Günding

Vielleicht fände der eine oder andere beim Ausprobieren der unterschiedlichsten Sportarten seinen Lieblingssport oder es würden beim Fußballturnier unerkannte Talente oder Fähigkeiten entdeckt, meinte er. Vielleicht entständen auch neue Freundschaften. „Also einfach mal ausprobieren und mitmachen“, so sein Appell.

Sein Dank galt allen, die mitwirkten an Gestaltung und Organisation, außer dem SV Günding, den Helfern des Kreisjugendrings, dem Verein Kunterbunte Inklusion auch den anderen freiwilligen Helfern und Sportbegeisterten, die diesen Tag zu etwas Besonderem machten.

Julia Janisch vom Kreisjugendring zog eine Bilanz: „Kinder, Jugendliche, Eltern und Großeltern konnten an diesem Tag verschiedene Sportarten ausprobieren wie Klettern, Capoeira, Bubble Soccer oder Beachvolleyball“. Mit einer Stempelkarte durften die sportbegeisterten Kinder durch die einzelnen Stationen ziehen, und zum Schluss gab es als Belohnung eine Medaille.

Vormittags standen unter anderem Hip-Hop-Tanzen, Judo und Lachyoga auf dem Programm, und am Nachmittag startete das große, inklusive Fußballturnier, und ein Ritterspektakel wurde aufgeführt. Ein buntes Rahmenprogramm mit Hüpfburg, Kinderschminken und der Rollenden Spielekiste ergänzten das bunte Treiben.

INGRID KOCH