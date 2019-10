„Der Hoteldrachen“ drangsaliert alle

„Theater, Theater, der Vorhang geht auf“ – so die Auftaktmelodie bei der Sportlerbühne Bergkirchen. Es wird ein niederbayerisches Stück gespielt.

Bergkirchen – Der erste Blick fällt auf den fest eingebauten Aufzug im Bühnenbild, der ständig in Betrieb ist, denn die Handlung spielt im Hotelfoyer. „Der Hoteldrachen“ heißt das Stück des niederbayerischen Autors Achim Pöschl. Franz Blatt führt Regie.

Christl Zacherl in der Titelrolle als Erika Reitmeier ist als Drachen in ihrem Element. Sie drangsaliert ihren Mitarbeiter Toni (Hans Roth), faucht Gäste an wie Florian Stocker (Thommy Blatt) und setzt ihre Tochter Franzi (Anna Roth) unter Druck, die endlich Hotelbesitzerin werden möchte. Aber dafür muss sie einen vermögenden Bräutigam präsentieren, der den Anforderungen ihrer Mutter entspricht. Der erste Hochzeitstermin ist geplatzt, auch beim zweiten Mal scheint es schiefzugehen, weil Franzi ihren Zukünftigen Bertl Haslinger (Thomas Reischl) in flagranti mit einer anderen erwischt. Nun soll es eine inszenierte Hochzeit mit dem Schauspieler Max Franz (Simon Zacherl) geben. Er wirft sich ins Zeug und lässt sogar die Hotelchefin spüren, was Leidenschaft heißt. Doch bis zum Happyend müssen noch Missverständnisse ausgeräumt werden, denn Dorfpfarrer Bergmüller (Franz Blatt) hat einen Doppelgänger, Leo Finke aus Berlin. Franz Blatt schlüpft von einer Rolle in die andere, springt vom Bayerischen ins Berlinerische, was sich noch nicht ganz waschecht anhört. Inzwischen ist die resolute Ehefrau Heide Fink (Helga Valentin) aus Berlin eingetroffen. Im dritten Akt ist auf der ganz in weiß gehaltenen Bühne alles für den Gang zum Altar vorbereitet. Die hübsche Braut findet ihr Glück. Der Hoteldrachen wird arbeitslos.

Ingrid Umkehrer souffliert, die Kostüme stammen von Brigitte Beisel. Für Maske und Frisuren sind Daniela Valentin und Julia Knebel zuständig, für Licht und Ton Sebastian Müller und Andreas Ell. Mit lang anhaltendem Beifall bedankten sich die Premierenbesucher bei dem starken Team der Sportlerbühne. Abteilungsleiter Roland Valentin, zuständig fürs Bühnenbild, freute sich über den Erfolg. Sein Dank galt der Aufzugsfirma Butz aus Priel, die ohne zu zögern den Aufzug, den Gag in dieser aufwändigen Inszenierung, zur Verfügung gestellt hat. INGRID KOCH

Weitere Aufführungen in der Maisachhalle finden statt am Samstag, 19. Oktober, sowie Freitag und Samstag, 25. und 26. Oktober, um 20 Uhr (Einlass 18 Uhr). Karten bei Tankstelle Steininger und Bäckerei Umkehrer.