Das unsterbliche „Kalinka“ darf nicht fehlen

Das Konzert des Don-Kosaken- Chors Serge Jaroff hat die Bergkirchner Kulturtage 2019 beschlossen - es wurde ein triumphaler Erfolg.

VON INGRID KOCH

Bergkirchen – Im Rahmen der Bergkirchner Kulturtage 2019 ist zum Abschluss und zur Krönung des von der Gemeinde initiierten Programmteils der Don-Kosaken- Chor Serge Jaroff unter der Leitung von Wanja Hlibka in der Pfarrkirche Sankt Johann Baptist gefeiert worden. Damit hatte die zweite Bürgermeisterin Edith Daschner als Organisatorin des Kulturprogramms wieder den richtigen „Riecher“, was in der Vorweihnachtszeit beim heimischen Publikum ankommt.

So freute sie sich über das lange Zeit schon im Voraus ausverkaufte Weihnachtskonzert und über die stehenden Ovationen der begeisterten Zuhörer zum Schluss. Und als der Applaus kein Ende nehmen wollte, gab es weitere Zugaben. Dabei waren die Sänger mit den tollen Stimmen und den hervorragenden Solisten nicht zum ersten Mal zu Gast in Bergkirchen, und der charismatische Chorleiter Wanja Hlibka aus Petershausen ist ohnehin bekannt in der Region. Bevor der Chor nach dem Konzert in der Pfarrkirche auf große Tournee geht, etwa zu Konzerten in Berlin oder Hamburg und große Kathedralen und Hallen wie das Gewandhaus in Leipzig füllt, machte er in dieser Besetzung in Bergkirchen Station. „Das ist doch toll“, so das Echo.

Der Chor selbst fühlt sich bestätigt, „dass Musik Menschen und Völker verbinden kann, auch wenn die Sprache nicht von allen verstanden wird“. Die Art der Interpretation der Gesänge sowie die stimmlichen Möglichkeiten der Sänger, die ausnahmslos auch als Solisten in Erscheinung treten, sind, wie es heißt, „Garant dafür, dass die typischen klanglichen Besonderheiten dieses Chores erhalten bleiben“. Zu hören waren im Altarraum des spätbarocken Gotteshauses populäre Titel und geistliche Gesänge, die unter die Haut gehen, ob Chorstücke wie „Adeste Fidelis“ und „You Raise Me Up“ oder russisches Liedgut, das mit „Russischer Jahrmarkt“ in Kultur und Traditionen eintaucht. Und fehlen darf niemals das unsterbliche Volkslied „Kalinka“.