Mit Hubschrauber ins Krankenhaus: Siebenjähriges Kind schwer verletzt

Zwei Frauen und ein Kind wurden bei diesem Unfall an der Indersdorfer Gabel am Donnerstagnachmittag schwer verletzt.

Unfall an Indersdorfer Gabel: Drei Schwerverletzte

Bei dem schweren Unfall am Donnerstagnachmittag an der Indersdorfer Gabel sind eine 36-jährige Arnbacherin und ihr siebenjähriger Sohn sowie eine 41-jährige Frau aus Egenhofen schwer verletzt worden. Das Kind musste mit dem Hubschrauber ins Krankhaus transportiert werden.

Gegen 15.50 Uhr war eine 41-jährige VW-Tiguan-Lenkerin auf der Staatsstraße 2047 in Richtung Dachau unterwegs. An der Indersdorfer Gabel bog die Frau aus Egenhofen nach links in die Staatsstraße 2050 ab und übersah dabei laut Polizei einen entgegenkommenden VW Caddy. Die 36-jährige Caddy-Lenkerin wich noch nach rechts aus, kollidierte trotzdem mit dem Tiguan und prallte anschließend noch gegen einen an der Einmündung wartenden Ford Kuga. Die Unfallverursacherin, sowie die 36-jährige Arnbacherin und ihr siebenjähriger Sohn wurden schwer verletzt, der 29-jährige Kuga Fahrer erlitt keine Blessuren. Das Kind musste mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Harlaching geflogen werden, die Autofahrerinnen kamen in umliegende Krankenhäuser.

Der Sachschaden beträgt etwa 32 000 Euro. Alle am Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter an die Unfallstelle bestellt. Die Feuerwehr Schwabhausen war zur technischen Hilfeleistung eingesetzt.

dn