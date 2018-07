Hier fängt ein Mercedes an der A8 Feuer

Zu einem Fahrzeugbrand sind die Feuerwehren Sulzemoos, Odelzhausen, Wiedenzhausen und Feldgeding auf die Autobahn 8 gerufen worden.

Eine Frau aus dem oberfränkischen Coburg war am Samstagmorgen kurz vor 7 Uhr mit ihrem Mercedes zwischen den Anschlussstellen Sulzemoos und Dachau/Fürstenfeldbruck unterwegs, als vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ein Brand im Motorraum ausbrach. Die Frau konnte das Fahrzeug noch in den Parkplatz Fuchsberg steuern und es unverletzt verlassen. Innerhalb weniger Minuten standen das Fahrzeug sowie auslaufende Betriebsstoffe in Vollbrand, sodass eine schwarze Rauchsäule weithin sichtbar war. Die Feuerwehr nahm die Löscharbeiten unter schwerem Atemschutz vor. Um in den Kofferraum zu gelangen, mussten die Feuerwehrleute hydraulisches Rettungsgerät einsetzen. Das Auto brannte komplett aus.

