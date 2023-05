Tiefe Gräben am Steinfeldring: Grundstückskäufer prüfen Klage gegen Gemeinde

Feldgeding

Von Thomas Zimmerly

Einheimischenmodelle sollen der örtlichen Bevölkerung den Erwerb von Wohnraum in ihrer Heimatgemeinde ermöglichen. Wie die Umsetzung eines solchen Modells schief gehen kann, zeigt ein Fall in Feldgeding.

Feldgeding – Seit März 2021 ist das Bebauungsplanverfahren für das Baugebiet am Steinfeldring in Feldgeding mit einer Nettofläche von 19 400 Quadratmetern abgeschlossen. Geplant sind drei Mehrfamilienhäuser, sieben Einzelhäuser sowie 16 Doppelhaushälften. Sechs der Parzellen wurden für Feldgedinger Familien reserviert (wir berichteten).

Daniel Schillinger (35) ist in Feldgeding aufgewachsen, dort Feuerwehrmann und möchte mit Frau und den beiden Kindern in seinem Heimatort ein Haus bauen. Die Gemeinde Bergkirchen verlangte von ihm haarklein die Offenlegung seiner Lebensumstände oder wie Schillinger sagt: „Ich musste komplett die Hosen runterlassen!“ Andersherum, wenn er oder die übrigen Bauwerber etwas von der Gemeinde wissen wollten, seien die Infos hingegen nur spärlich geflossen. Speziell von Bürgermeister Robert Axtner und dessen Stellvertreterin Dagmar Wagner sind die Familien enttäuscht.

Dabei gab es reichlich Gesprächsbedarf – und Knatsch. Am 14. Januar 2022 teilte die Gemeinde den Auserwählten mit, dass der Kaufvertragsentwurf zur abschließenden Bearbeitung dem Notariat vorliegt. Doch erst im August 2022 bekam Schillinger einen Termin. Laut Axtner waren „weitere Abstimmungen und auch E-Mail-Korrespondenz mit den Erwerbern erforderlich. Diese betrafen unter anderem die Erschließungskostenpauschale und der Regelung des Fernwärmeanschlusses“. Laut Schillinger hat die Gemeinde bei mehreren Nachfragen „immer komischere Ausreden“ gehabt.

Fakt ist, dass die Verzögerungen die Bauvorhaben wegen steigender Bauzinsen und Baukosten erheblich teurer machten. Zwei Einheimische sprangen sogar ab, weil ihre Projekte nicht mehr realisierbar waren.

Doch es gab weiteren Ärger: Zwei Bewerber rückten nach, darunter die Familie Esen. Die Esens fragten bei der Gemeinde nach, ob außer dem Kaufpreis sowie den obligatorischen Nebenkosten weitere Zahlungen auf sie zukämen. „Die Gemeinde wusste, dass das Gebiet ein Verdachtsgebiet für Bodendenkmäler ist“, sagt Caroline Esen im Hinblick darauf, dass in der Vergangenheit bei Bauvorhaben in Feldgeding nicht nur einmal archäologische Funde gemacht worden waren. „Auf unsere Nachfrage hieß es: das passt schon“, so Esen.

Caroline Esen behauptet, den Bürgermeister bei ihrem Notartermin am 11. Dezember 2022 auf mögliche Funde angesprochen zu haben. Axtner habe dies verneint, obwohl ein Bericht der Grabungsfirma Farch Archäologie vom 7. Dezember 2022 vorlag, der Funde verbrieft. Farch hatte im Auftrag der Gemeinde, die bei ihrer „Bruttokostenschätzung“ im Rahmen der Erschließung 119 000 Euro für Grabungen eingepreist hatte, ab November 2021 mehrere Wochen lang den Straßenbereich des Baugebiets untersucht.

Auf den Bericht der Grabungsfirma angesprochen, meint Bauwerber Florian Dlask: „Entweder der Bürgermeister wusste das nicht, er hat ihn absichtlich verschwiegen oder vergessen.“ Axtner wiederum lässt auf Nachfrage wissen, dass Aussagen zu archäologischen Untersuchungen und Erdbewegungen generell und zu deren Kosten im Speziellen den Erwerbern vor Kaufvertragsschluss nicht gemacht worden seien. „Dies liegt auch daran, dass hierzu im Bebauungsplan Informationen enthalten sind, die damit bereits allgemeinbekannt sind“, so das Gemeindeoberhaupt.

Es gibt noch etwas, das die Gemeinde in die Bredouille bringt. Auf Nachfrage erklären nämlich sowohl das Landratsamt Dachau als auch das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege (LFD), dass sie die Gemeinde im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens auf mögliche Bodendenkmäler (Gräberfeld) im gesamten Areal hingewiesen hatten.

Das LFD bereits 2016. „Sämtliche Eingriffe in den Boden dort benötigen eine denkmalrechtliche Erlaubnis. Auch darauf hat das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege die Gemeinde hingewiesen“, teilt LFD-Pressesprecherin Juliane Grimm-von Wedemeyer mit. Und: „Da es mit erheblichem bürokratischem und logistischem Aufwand verbunden ist, wenn jeder Eigenheim-Bauherr für sich ein solches Erlaubnisverfahren anstrengt, hatte das Bayerische Landesamt zudem empfohlen, dass die Gemeinde diese denkmalrechtliche Erlaubnis für die gesamte Fläche vor dem Verkauf als Einzelparzellen einholt. Für die wissenschaftliche Auswertung wäre eine archäologische Voruntersuchung der Gesamtfläche bzw. eine zusammenhängende Dokumentation ebenfalls sinnvoller gewesen. Auch die Kosten für eine solche wären niedriger ausgefallen und hätten vor allem gleichmäßig auf alle Käufer verteilt werden können.“

Doch was tat die Gemeinde? Der Gemeinderat beschloss im Januar 2019, keine Grabungen vorzunehmen. Erst knapp zwei Jahre später erfolgte der Auftrag an die Firma Farch, an der Straße zu buddeln. Und am 4. November 2022 erfolgte eine Anweisung an die Bauwerber, dass diese selbst auf ihren Parzellen denkmalrechtliche Grabungserlaubnisse beantragen sollen.

Laut LFD ist dieses Vorgehen „rechtlich einwandfrei“. Und Wagner behauptet, dass wegen der Größe des Plangebiets Untersuchungen im gesamten Gebiet zu immensen Verzögerungen sowie Kosten im sechsstelligen Bereich geführt hätten. Schließlich seinen die Begriffe „weniger bürokratisch“, „weniger logistischer Aufwand“ und „für die wissenschaftliche Auswertung sinnvoller und billiger“ in der Stellungnahme des LFD nicht enthalten gewesen.

Die Bauwerber meinen hingegen, dass sich die Gemeinde schlichtweg aus der Verantwortung gestohlen hat. Sie taten sich zusammen, denn es drohte „ein weiterer Bauverzug von mehreren Monaten“, so Schillinger. Die Grabungen, bei denen weitere Bodendenkmäler entdeckt wurden, verursachten bei den Familien unterschiedlich hohe Kosten von bis zu 10 000 Euro.

„Zu diesem Zeitpunkt war die Kommunikation mit der Gemeinde gleich null“, sagt Schillinger im Namen seiner Mitstreiter, die beispielsweise wissen wollten, ob die Gemeinde gedenke, sich an den Grabungskosten zu beteiligen. Die Geschäfte führte seit Januar 2023 die zweite Bürgermeisterin Dagmar Wagner anstelle des erkrankten Gemeindechefs Axtner. Die Stellvertreterin dementiert. Es habe „diverse E-Mail-Korrespondenz, einen Gemeinderatsbeschluss und schriftliche Korrespondenz“ gegeben.

Zwei persönliche Termine mit den Häuslebauern ließ Wagner allerdings kurzfristig platzen – „leider aus Krankheitsgründen“, wie Wagner sagt. Als Bianca Metz, eine weitere Bauwerberin, Wagner nach einem der abgesagten Treffen bei einem Elternabend darauf ansprach, „hat sie so getan, als gäbe es den Termin nicht“, so Metz. Mit diesem Vorwurf konfrontiert, sagt Wagner, dass sie aus „datenschutzrechtlichen Gründen“ keine Auskunft geben könne.

Auskunft gab Wagner den erzürnten Mitbürgern doch noch. Nach Aufforderung. Schriftlich. In der Mitteilung vom 6. April 2023 heißt es, für die Gemeinde bestünde keine Pflicht, sich an den Kosten für archäologische Maßnahmen zu beteiligen. Die Bauwerber taten sich daraufhin noch einmal zusammen. Schillinger: „Wir lassen derzeit die Erfolgsaussichten einer Klage prüfen.“