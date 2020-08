Hoftheater spielt unter Corona-Bedingungen

Corona macht alles schwieriger. auch das Theaterspiel. Aber das Hoftheater Bergkirchen hat sich etwas ausgedacht.

Bergkirchen/Lauterbach – Der Theatersommer 2020 des Hoftheaters Bergkirchen auf der Freilichtbühne in Lauterbach ist super gelaufen. Nun sind bereits die Umbauarbeiten in der Spielstätte in der Mühlstraße in vollem Gange, um die coronabedingten Auflagen zu erfüllen.

Für die am 3. Oktober beginnende Spielzeit 2020/21 hat das Team einen komplett neuen Spielplan entwickelt, der die Sicherheits- und Hygienevorschriften berücksichtigt und fantasievoll mit den neuen Gegebenheiten umgeht. Und es wird in der frisch herausgeputzten Spielstätte heuer das 15-jährige Jubiläum auf dem Weller-Hof gefeiert.

Das Motto „Duo – Duett – Duell“ für die neue Saison soll die Zuschauer einstimmen auf spannende, lustige, musikalische, berührende, unterhaltende Theaterabende. Wie im Leben finden die Figuren in Stücken zum Duo zueinander und spielen im Duett oder sie geraten in Streit, und es entsteht ein Duell. Es müssen auch nicht immer nur zwei Akteure sein. Aus einem Duett kann ein Quartett oder Quintett werden, und die Gefahr, dass daraus Duelle entstehen, ist schon gleich um das Doppelte gestiegen.

Am 3. Oktober geht es los mit der Premiere der Boulevardkomödie „Honigmond“. Es folgt am 30. Oktober der Krimiklassiker „Gaslicht“ von Patrick Hamilton. Kurz vor Weihnachten, am 11. Dezember, findet die Premiere der Berliner Operette „Frau Luna“ von Paul Lincke statt. Im Februar wird die Premiere von Schillers „Maria Stuart“ gefeiert. Im März 2021 steht die Premiere von „Halpern & Johnson“ auf dem Programm.

Eine neue Lesereihe ist geplant: Es treffen dem Motto entsprechende Szenen, Bilder und Musik in einer Collage aufeinander. Die Themen aus Literatur, Theater, Geschichte und den Geschichten zeigen auf „wie das Leben so spielt“. Start ist am 8. Oktober mit dem theatralischen Dialog „Geliebter Lügner“ zwischen dem Schriftsteller George Bernard Shaw und der Schauspielerin Stella Patrick Campbell.

Zu sehen sind ferner Wiederaufnahmen wie „Der Ansager einer Stripteasenummer gibt nicht auf“ (16. Oktober) oder „Und dann kam Mirna“ (23. Oktober). Dazu stehen Jazzabende und Gastspiele der Ensemblemitglieder auf dem Programm.

Große Stücke wie „Die Fledermaus“ oder „In der Milchbar ist was los“ können erst wieder gespielt werden, wenn ein Normalbetrieb möglich ist, denn auch auf der Bühne muss Abstand gehalten werden, genau wie im Publikum. Darum spielt das Theater nicht nur Stücke mit zum Teil kleinerer Besetzung, sondern auch die Zuschauerplätze sind um rund die Hälfte reduziert. Dafür gibt es samstags und sonntags Doppelvorstellungen um 17 Uhr und um 20 Uhr. Die Inszenierungen werden ohne Pause und innerhalb von eineinhalb Stunden gespielt, so dass zwischen den Vorstellungen das Theater durchlüftet werden kann.

Karten und Abos schon zu haben

Es kann bereits gebucht werden: Karten und Abos gibt es unter 08131/326 400 oder, mail@hoftheater-bergkirchen.de.

Ingrid Koch