Umweltfrevel im Palsweiser Moos

Unbekannte Täter haben eine Pflegefläche des Landschaftspflegeverbandes im Palsweiser Moos abgebrannt und damit massiv geschädigt. Das Landratsamt bittet nun um Hinweise auf mögliche Verursacher.

Bergkirchen– Eine seit Jahren vom Landschaftspflegeverband Dachau gepflegte Pfeifengraswiese am Grenzgraben im Palsweiser Moos an der Landkreisgrenze zu Fürstenfeldbruck wurde offenkundig in der letzten Februarwoche abgebrannt, wie das Landratsamt Dachau mitteilte. Dadurch wurde diese arten- und strukturreiche Biotopfläche, die einen wichtigen Lebensraum für heimische Flora und Fauna darstellt, erheblich geschädigt. Der Landschaftspflegeverband steht vor einem Rätsel, wer diesen Umweltfrevel begangen hat.

Das Landratsamt weist darauf hin, dass es nach Naturschutzrecht ausdrücklich verboten ist, die Bodendecke auf Wiesen, Feldrainen, Hochrainen und ungenutzten Grundflächen abzubrennen oder nicht land- oder forstwirtschaftlich genutzte Flächen so zu behandeln, dass die Tier- oder Pflanzenwelt erheblich beeinträchtigt wird. Ein unzulässiges Abbrennen von entsprechenden Flächen kann mit empfindlicher Geldbuße geahndet werden.

Das Landratsamt bittet unter der Telefonnummer 0 81 31/7 42 01 um Hinweise von Zeugen, die mögliche Täter beobachtet haben. dn