Unsterbliche Ohrwürmer

Teilen

Vor Spielfreude sprühend (von links): Annalena Lipp, Robert Gregor Kühn, Ansgar Wilk, Gudrun Wilk und Tobias Zeitz. © ink

Das Hoftheater Bergkirchen präsentiert die spritzige Schlagerrevue „In der Milchbar ist wieder was los“.

Bergkirchen – Die Milchbar hat wieder geöffnet und ein Besuch lohnt sich, denn „ein bisschen Spaß muss sein“, wie es bei Roberto Blanco heißt. Aber es ist ein Riesenspaß, den fünf vor Spielfreude sprühenden Akteuren auf der Bühne zuzusehen und zuzuhören, wie sie die unsterblichen Ohrwürmer aus der Schlagerwelt der 50er bis 80er Jahre singend und tanzend präsentieren und ihre gute Laune auf das Publikum übertragen.

Herbert Müller und Ansgar Wilk haben die spritzige Schlagerrevue mit dem Titel „In der Milchbar ist wieder was los“ im Bühnenbild und mit Kostümen von Ulrike Beckers zusammengestellt. Petra Morper begleitet im Wechsel mit Anna Nam-Winkler am Klavier.

Zum Start der Neuinszenierung gab es erstmals ein Problem, wie Herbert Müller zu Beginn das Publikum informierte, indem coronabedingt ein Ensemble-Mitglied ausfiel, in diesem Fall die Tänzerin und Sängerin Jessica Dauser, die beim nächsten Mal wieder mit dabei sein wird.

„Marmor, Stein und Eisen bricht“, so Müller, doch das Hoftheater nicht. So übernahm Gudrun Wilk, sonst als guter Geist des Hauses für das Wohl der Besucher zuständig, einen größeren Part und glänzte mit ihrem Auftritt und mit ihrer ausdrucksstarken Stimme. „I will survive“ war einer der bejubelten Titel, und dann „Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann“.

Choreographin Annalena Lipp ist als bezaubernde Sängerin und Tänzerin die „Dancing Queen“ auf der Suche nach einem richtigen Kerl, etwa wie einst Gitte mit „Ich will ’nen Cowboy als Mann“.

Fest steht: „Ach, wie schön ist die Liebe in der Milchbar! Manche Maid trifft so gerne ihren Knilch da“. Dort regiert Ansgar Wilk als Hermann, der Milchbarkeeper, zusammen mit der resoluten Putze Hildegard (Gudrun Wilk), die kein Blatt vor den Mund nimmt. Gäste sind Robert Gregor Kühn und Tobias Zeitz, die sich bei ihren Trinkgelagen noch nicht schlüssig sind, ob sie lieber Junggesellen bleiben sollten. Solo und im Duett geben sie hinreißend ihre Gefühlwelten preis. Jedenfalls braucht Tobias Zeitz „Zucker im Kaffee und Zitrone oder Sahne in den Tee – und im Herzen alle Tage lang Amor“.

Die berühmten Songs von Udo Jürgens fehlen nicht: „Das ehrenwerte Haus“ interpretiert Ansgar Wilk, und „Die kleine Kneipe“ wird mehrsprachig besungen. Es wird in der Milchbar auch gekalauert, Heinz Erhardt kommt zu Wort, und mit Shakespeare-Zitaten kommen andere Töne ins Spiel.

Annalena Lipp, Robert Gregor Kühn, Tobias Zeitz, Ansgar Wilk sowie Gudrun Wilk servieren eine bunte Folge bekannter Melodien und heiterer Szenen in neu eingeschenkten Cocktailgläsern. Dafür wurden sie vom Publikum bejubelt und frenetisch beklatscht, mit einer Zugabe bedankten sie sich.

Ingrid Koch