Unterbachern trauert um beliebte Wirtin: Barbara Weißenbeck starb nach langer schwerer Krankheit

Teilen

Starb mit 77 Jahren: Barbara Weißenbeck. © Ingrid Koch

Nach langer schwerer Krankheit ist Barbara Weißenbeck, Wirtin des Gasthauses Weißenbeck in Unterbachern, im Alter von 77 Jahren jetzt von ihrem Leiden erlöst worden. Das Gasthaus war ihre Lebensaufgabe

Unterbachern – Jahrzehntelag hat sie ihre Gäste liebevoll bekocht und verwöhnt. Jetzt ist Barbara Weißenbeck, Wirtin des Gasthauses Weißenbeck nach langer schwerer Krankheit, im Alter von 77 Jahren von ihrem Leiden erlöst worden. Sie wird am kommenden Freitag, 16. Juni, im Familiengrab auf dem nahen Friedhof von St. Martin bestattet. Den Gottesdienst gestalten Professor Manfred Heim und Kirchenmusikerin Ingrid Scheingraber mit ihrem Chor.

Trauer um Wirtin Barbara Weißenbeck

Die Verstorbene hinterlässt Ehemann Hans, Tochter Elisabeth, Sohn Hans und die beiden Enkelkinder Antonia und Johanna, die ihre große Freude waren.

Als langjährige und beliebte Wirtin des Gasthofs Weißenbeck werden die Gäste des Hauses, die sie über Jahrzehnte liebevoll bekocht und verwöhnt hat, sie sehr vermissen. Bis vor etwa einem Jahr habe seine Mutter trotz ihrer Krankheit immer noch mitgeholfen, berichtet Sohn Hans.

Barbara Weißenbeck hat ihre Gäste jahrzehntelang verwöhnt

Geboren wurde sie am 28. April 1946. Ihre Kindheit verbrachte sie in Schwanenkirchen in Niederbayern, ihre Schulzeit in München.

Mit den Eltern zog sie später in die Rothschwaige in Dachau und lernte dann auch ihren Mann Hans Weißenbeck kennen, 1974 wurde geheiratet.

Seit sie in Bachern war, hat sie in der Wirtschaft gekocht. Zuerst mit ihrer Schwiegermutter Anni Weißenbeck und nach deren Tod einige Jahre alleine, die letzten Jahre dann zusammen mit ihrer Tochter Elisabeth.

Ihre Kochkunst war hoch geschätzt

Die Gäste, darunter häufig viel Prominenz aus Wirtschaft und Politik, haben sie und ihre Kochkunst hoch geschätzt.

„Ihr Sinn für Pflanzen, ihr grüner Daumen und ihre Gestaltung des Wirtsgartens bringen seit vielen Jahren allen große Freude. Die Wirtschaft, der Garten und besonders ihre Familie waren ihr Lebensinhalt“, so die Familie.

INGRID KOCH