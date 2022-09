Vater (55) und Tochter (2) bei Unfall schwer verletzt

Frontalzusammenstoß auf B 471

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag auf der B 471 sind ein 55-jähriger Dachauer und seine zweijährige Tochter schwer verletzt worden. Ein entgegenkommender Transporter war auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit dem Audi von Vater und Tochter zusammengestoßen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der 55-jährige Fahrer eines Behinderten-Fahrdienstes war am Samstag gegen 13.15 Uhr mit seinem Mercedes-Sprinter von Dachau kommend in Richtung Fürstenfeldbruck unterwegs. Kurz vor Feldgeding geriet der Mann aufgrund bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, so die Polizei.

Ein entgegenkommender Ford konnte gerade noch ausweichen und so einen Zusammenstoß vermeiden, der hinter ihm fahrende Audi A6 stieß jedoch frontal mit dem Mercedes zusammen. In dem Audi befand sich der 55-jähriger Fahrer aus Dachau und seine zwei Jahre alte Tochter, die bei dem Zusammenstoß beide schwer verletzt wurden.

Der Fahrer des Audi wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von den freiwilligen Helfern von THW und Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Sowohl der Vater als auch die Tochter mussten jeweils mit Hubschraubern in umliegende Kliniken geflogen werden.

Der Fahrer des Mercedes befand sich zum Unfallzeitpunkt alleine im Fahrzeug und wurde lediglich mittelschwer verletzt. Zur Klärung der Unfallursache wurde außerdem ein Gutachter hinzugezogen, weshalb die B 471 für etwa fünf Stunden in beide Richtungen gesperrt werden musste. Im Einsatz waren neben Rettungsdienst und Polizei das THW Dachau sowie die Freiwilligen Feuerwehren Feldgeding, Günding und Dachau.

dn