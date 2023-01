Bürgermeister Robert Axtner im Interview mit den Dachauer Nachrichten: Aufgaben nicht mehr so planbar wie früher

Bürgermeister Robert Axtner - hier bei der Verleihung der Goldenen Ehrenmedaille an Edith Daschner - hat mit seiner Gemeinde viele Aufgaben zu bewältigen © ink

Bergkirchens Bürgermeister Robert Axtner zeigte sich im Interview mit den Dachauer Nachrichten sorgenvoll.

Bergkirchen – Immer weniger Personal für immer mehr Aufgaben – Bergkirchens Bürgermeister Robert Axtner blickt nicht sorgenfrei in die Zukunft. Aber es gibt auch vieles, auf das er sich freut.

Wie würden Sie das letzte Jahr in einem Satz zusammenfassen?

Robert Axtner: Ich würde das letzte Jahr mit dem Satz zusammenfassen: Wir haben eine Zeitenwende: Bergkirchen ist stark, aber vieles ist nicht mehr, wie es war.

Was hat Sie 2022 besonders stolz gemacht?

Besonders stolz hat mich gemacht, dass wir den widrigen, allgemeinen Bedingungen der letzten Jahre getrotzt und wieder viele positive Dinge auf den Weg gebracht haben. Wir sind in Bergkirchen weiter gut aufgestellt.

Welche Vorsätze haben Sie für die Gemeinde? Gibt es Vorhaben, worauf sich die Bürgerinnen und Bürger in diesem Jahr freuen können?

Als Vorsätze für 2023 sind sicherlich der weitere Ausbau unseres Erfolgsprojektes Fernwärme, die Realisierung des Handwerkerhofes und das Generationenwohnprojekt in Bachern zu nennen. Mit meinem Gemeinderat hoffe ich, dass wir, ähnlich wie in Eschenried und in Günding, den Bau einer weiteren Ampel in Günding, in Höhe des Hotels Forelle, realisieren können.

Die Herausforderung wird sein, die vielen wachsenden Aufgaben mit immer weniger zur Verfügung stehendem Personal und finanziellen Mitteln zu schultern. Planungssicherheit gibt es seit Februar 2022 nicht mehr – auch nicht für die Gemeinden. Wir sind gut gerüstet, aber müssen uns immer neuen, nicht planbaren Herausforderungen stellen.

Was wünschen Sie sich für 2023?

Ich wünsche mir persönlich ein schnelles Ende des Ukraine-Konflikts, der so viele Menschen in schlimmster Art und Weise getroffen hat. Friede in der Welt und ein respektvoller und friedvoller Umgang auch unter uns Bürgerinnen und Bürgern in der Gemeinde Bergkirchen.

Interview: Ingrid Koch