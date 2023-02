Von der St. Patrick’s Night bis zum Theatersommer

Die Kult-A 8-Verantwortlichen: Ursula Kohn, Paul Schmid und Edith Daschner (v.l.). © ink

Für jeden ist etwas dabei im Programm von Kult A 8. Das liegt an der guten Zusammenarbeit der Kulturreferenten aus drei Gemeinden. Sie haben Fantasie und Ideenreichtum eingebracht.

Bergkirchen-Sulzemoos-Odelzhausen – Der Flyer für Kult A 8 liegt in den Gemeinden Bergkirchen, Sulzemoos und Odelzhausen aus. Die Veranstaltungen sind auch im Kulturprogramm der Gemeinde Bergkirchen enthalten, denn die Kulturreferenten Edith Daschner aus Bergkirchen, Ursula Kohn (Odelzhausen) und Paul Schmid (Sulzemoos) arbeiten eng zusammen, um gemeinsam das breit gefächerte Kulturprogramm für die Gemeinden entlang der Autobahn A 8, einschließlich der Gemeinde Pfaffenhofen zusammenzustellen.

Kult A 8 bietet Tanz, Blasmusik, Jazz, Flamenco, Balladen, Musik, Konzerte, Opern, Film, Dokumentation, Lesungen und viele andere außergewöhnliche Veranstaltungen ab 3. März bis zum Jahresende. Hinweise gibt es zu Veranstaltungen in Bergkirchen, wie St. Patrick‘s Night mit John Barden am 17. März, Pfingstkonzert mit Janet Bens und Petra Morper am 29. Mai und den Theatersommer des Hoftheaters Bergkirchen ab 14. Juli in Lauterbach.

Verantwortlich ist Paul Schmid, Details gibt es unter: www.kult-a8.de und info@ kult-A8.de.

Beginn ist am Mittwoch, 8. März, um 19.30 Uhr mit einem Vortrag von Anna Andlauer mit Fotos, Dokumenten und Filmausschnitten zum Internationalen Frauentag. Der Eintritt im Malzboden Odelzhausen ist frei, Spenden sind willkommen. Es ist Vortrag über die Zwangsarbeiterinnen, die während des Zweiten Weltkriegs auf Bauernhöfen im Landkreis Dachau leben und arbeiten mussten. Und wenn sie ein Kind bekamen, so mussten sie es in der berüchtigten Kinderbaracke in Indersdorf abgeben. Wer waren diese Frauen und Kinder, die jüngsten Opfer des Nationalsozialismus? Was ist bisher über sie bekannt? Und wie ist es den Überlebenden nach dem Krieg weiter ergangen?

Ein kultureller Donnerstag folgt am 27. April um 20 Uhr mit der Michael-Lerchenberg- Lesung „Ludwig Thoma – meine Bauern“. Es gibt Geschichten aus dem Dachauer Land in der Malztenne Odelzhausen. Eintritt: 20 Euro. Ja, es ist ein Kreuz mit ihm, diesem rüpelnden und pöbelnden Antisemiten. Und doch ist seine Sprache, sind seine Texte von einer Schönheit, wie man es selten findet. Keiner hat wie er das Dachauer Hinterland und seine Bauern geliebt und so liebevoll geschildert. Keiner hat dieser Gegend ein so schönes Denkmal gesetzt. Das findet Michael Lerchenberg über das Dachauer Hinterland und den Autor Ludwig Thoma. ink