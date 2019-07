Autoreifen löst sich und knallt in Windschutzscheibe

Auf drei Rädern fährt es sich schlecht. Während der Fahrt auf der A8 hat sich das linke Vorderrad eines Autos gelöst. Es knallte in die Front eines entgegenkommenden Fahrzeugs.

Bergkirchen – Der Unfall ist am Sonntagvormittag kurz nach 11 Uhr zwischen den Anschlussstellen Dachau und Sulzemoos passiert. Bei einem Chrysler, der mit einer Familie aus dem Raum Kaiserslautern in Richtung Stuttgart unterwegs war, machte sich auf Höhe Bergkirchen aus unbekannten Gründen plötzlich das linke Vorderrad selbstständig. Zwar konnte der Fahrer den Chrysler auf dem Standstreifen nach etwa 150 Metern zum Stehen bringen, doch das abgelöste Rad rollte quer über alle Spuren, kollidierte mit der Mittelleitplanke und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort schlug es in die Windschutzscheibe eines Autos ein. Auch hier reagierte der Fahrer geistesgegenwärtig und konnte mit seinem Wagen auf dem Standstreifen anhalten. Ein Insasse zog sich leichte Gesichtsverletzungen zu.

cst