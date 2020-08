Warnstreik bei Glockenbrot - Beschäftige fordern mehr Anerkennung

Die Beschäftigten der Großbäckerei Glockenbrot hielten heute (20.8.) einen Warnstreik ab. Dabei forderten sie mehr Anerkennung.

Bergkirchen – Mehr Anerkennung für systemrelevante Arbeit: Das forderten gestern Beschäftigte der Großbäckerei Glockenbrot in einem Warnstreik. Wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mitteilte, sei der Hintergrund die laufende Tarifrunde in der bayerischen Brotindustrie.

Im Januar 2010 hat die Großbäckerei Glockenbrot GmbH der Rewe-Group ihre Produktion mit frischen Backwaren in Bergkirchen-Gada aufgenommen und beschäftigt dort 350 Mitarbeiter, und es werden weitere Mitarbeiter gesucht. Nun kam es zum ersten Warnstreik, um auf die Lage der Mitarbeiter in der bayerischen Brotindustrie aufmerksam zu machen. Das sei der erste Streik seit einem Jahrzehnt bei Glockenbrot überhaupt, sagte Till Lünnemann, Geschäftsführer für die Region München der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Es beteiligten sich 70 Beschäftigte der Früh- und Spätschicht. „Wir haben die Produktion heruntergefahren, wir wollen nichts kaputt machen“, so Lünnemann.

Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung für die Mitarbeiter der bayerischen Brotindustrie, zu der in Bayern Unternehmen wie Glockenbrot, Frischbäck, Wback, Jaus Bakery und Lieken zählen. Zwei Verhandlungsrunden seien bereits gescheitert, von den Arbeitgebern abgetan wegen Corona. „Dabei haben die Mitarbeiter die Regale bei Rewe und Penny gefüllt“, so Lünnemann weiter. Gefordert wird konkret neben „mehr Anerkennung für systemrelevante Arbeit eine Lohnerhöhung von 6,2 Prozent, mindestens jedoch 160 Euro mehr im Monat, sowie eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 80 Euro“. Die Beschäftigten warten laut Gewerkschaft lange genug auf eine Tariferhöhung. Durch die Systemrelevanz der nahrungsmittelproduzierenden Betriebe und den gestiegenen Bedarf mussten die Beschäftigten in den vergangenen Wochen und Monaten Überstunden leisten und Sonderschichten fahren, „die Belegschaften haben geschuftet und alles gegeben, damit die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung sichergestellt werden konnte“ , heißt es von der Gewerkschaft NGG. Beim Streik habe nach Angaben von Lünnemann eine ausgelassene Stimmung geherrscht, „die Streikenden haben gezeigt, dass sie hinter dem Betriebsrat stehen“.

Ingrid Koch