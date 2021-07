Weniger Mitglieder, höhere Beiträge

Bei den Neuwahlen des TSV Bergkirchen traten Ingrid Umkehrer, Helmut Umkehrer (v.l.), Josef Reischl und Franz Blatt (v.r.) geschlossen wieder an. Darüber freute sich auch der BLSV-Kreisvorsitzende Günter Dietz.

Jahreshauptversammlung des TSV Bergkirchen – Baustart der Maisachhalle am 10. August

Es war eine Premiere: Die gut besuchte Jahreshauptversammlung des TSV Bergkirchen mit Ehrungen und Neuwahlen hat zum ersten Mal im Freien auf dem Trainingsgelände der Sportanlage stattgefunden. Coronabedingt fiel die Versammlung im vergangenen Jahr aus. Und da auch der Sportbetrieb weitgehend ruhte, gab es über sportliche Aktivitäten wenig zu berichten.

Bergkirchen - Der Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden Helmut Umkehrer war dennoch umfangreich, denn mit dem Abriss der Maisachhalle und den damit in Zusammenhang stehenden Verhandlungen, Ausschreibungen und einigen unangenehmen Überraschungen war die Vorstandschaft stark gefordert.

Bau der Maisachhalle

Am 10. August starten die Baumaßnahmen für die neue größere Maisachhalle. Pläne hingen aus, und Architekt Michael Hampf war für Auskünfte zur Stelle. Umkehrer hob den außergewöhnlichen Einsatz des Architekten hervor, der sich jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit einen Überblick bei den Abrissarbeiten der Halle verschafft habe. Dass die Gemeinde dem TSV Bergkirchen weiterhin hilfreich zur Seite steht, versicherte Gemeinderat Vitalis Glas im Namen von Bürgermeister Robert Axtner. Es gibt viel zu tun für die Verantwortlichen in den nächsten beiden Jahren der neuen Amtszeit.

Neuwahlen

Das Team trat bei der von Michael Mayr geleiteten Neuwahl geschlossen wieder an: Helmut Umkehrer (Vorsitzender), Franz Blatt (Stellvertreter), Josef Reischl (Schatzmeister), Ingrid Umkehrer (Schriftführerin) und Angelika Scherer (Gesamtjugendleiterin). Im Beirat arbeiten mit: Florian Brummer, Wolfgang Melzer, Katrin Wernthaler und Jürgen Salaj.

Rückgang der Mitgliederzahl

Die Mitgliederzahl ist von 980 (davon 305 Jugendliche) um etwa fünf Prozent zurückgegangen. Bei den Jugendlichen könne dies, so Umkehrer, durch Neuaufnahmen in der Tanzsportgruppe jedoch aufgefangen werden.

Finanzierung

Wie aus den Kassenberichten der beiden vergangenen Jahre von Schatzmeister Josef Reischl hervorging, wurden die Mitgliedsbeiträge und Abteilungszuschläge erhöht, um die erheblichen Kosten überhaupt stemmen zu können. Einnahmen aus Veranstaltungen, etwa bei der Sportlerbühne, fielen coronabedingt aus. Investiert wurde dennoch kräftig, unter anderem um das Vereinslokal „Seewirt“ auf den neuesten Stand zu bringen. Die Pacht wurde neun Jahre nicht erhöht und zwischenzeitlich gestundet, damit das Lokal während der Schließung überleben konnte.

Trotz Corona habe sich, so BLSV-Kreisvorsitzende Günter Dietz, beim Bayerischen Landes Sportverband in den wöchentlichen Video-Konferenzen viel getan. Dietz hofft, dass es keinen Rückschlag mehr gebe in Anbetracht der Kinder aber auch der Erwachsenen, die nun endlich wieder Sport treiben dürfen.

ink