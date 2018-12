Interkommunale Zahlungsverweigerung

Bergkirchen und Schwabhausen streiten sich ums Geld: um 97 000 Euro, die Schwabhausen für den Bau des Kreuzholzhauser Feuerwehrhauses anteilig zahlen soll. Die Schwabhauser aber weigern sich.

Bergkirchen/Schwabhausen– Der Gebietsreform im Jahr 1978 ist es zu verdanken, dass die Nachbardörfer Machtenstein und Kreuzholzhausen – bis dahin verbunden in kirchlichen Dingen und ihrem Vereins- und Feuerwesen – plötzlich politisch getrennte Wege gingen. Während Machtenstein der Gemeinde Schwabhausen zugeschlagen wurde, gehörte Kreuzholzhausen fortan zu Bergkirchen. Und während die Menschen der beiden Dörfer weiterhin gemeinsam feierten, beteten und löschten, entwickelte sich vor allem die Wirtschaftskraft der Gemeinden auseinander: Bergkirchen steht aufgrund seines großen Gewerbegebiets finanziell gut da, Schwabhausen muss dagegen den Gürtel enger schnallen.

Die Folge dieser sparsameren Haushaltsführung war zuletzt im Gemeinderat zu sehen: Mit großer Mehrheit lehnte das Gremium eine Kostenbeteiligung Schwabhausens am Kreuzholzhauser Feuerwehrhaus ab. Diese Entscheidung führte nun aber, höflich formuliert, zu diplomatischen Verwicklungen. Deutlicher ausgedrückt: In Bergkirchen ist man sauer. Bislang, so Bürgermeister Simon Landmann (CSU), sei es Usus gewesen, dass sich die Kommunen die Kosten für die Feuerwehr Kreuzholzhausen-Machtenstein teilen, zu folgendem Schlüssel: Ein Drittel zahlt Schwabhausen, zwei Drittel übernimmt Bergkirchen.

Für Landmann war daher im Jahr 2015 klar, dass auch beim Bau des neuen Feuerwehrhauses ähnlich verfahren werde. In einem 560 000 Euro teuren Gebäudekomplex sollten „Gmoahaisl“, also Bürgerhaus, und die Feuerwehr untergebracht werden. Die Kosten der Feuerwehrräume wurden auf 280 000 Euro beziffert; ein Drittel davon, so Landmann, hätten also die Schwabhauser Nachbarn zahlen müssen.

Dass die sich weigern würden, davon sei in keiner Weise auszugehen gewesen, betont Landmann: Sein Kollege, Josef Baumgartner, sei bei Spatenstich, Hebfest und Eröffnung im Jahr 2016 dabei gewesen. „Und er hat Reden gehalten!“ Das Problem: Schriftlich wurde die Kostenbeteiligung Schwabhausens am Feuerwehrhaus nie festgehalten.

Dies fiel Josef Baumgartner nun auf die Füße. „Ich war blauäugig“, gibt er zu. Er habe bis zuletzt gehofft, den Gemeinderat von der Notwendigkeit und der bis dahin bewährten Zusammenarbeit in Sachen Feuerwehr überzeugen zu können. Aber: „Mit der Ablehnung meines Gemeinderats habe ich nicht gerechnet.“

Baumgartner betont, seinen Anteil an der Wehr Kreuzholzhausen-Machtenstein immer gern geleistet zu haben, „damit unsere Feuerwehrler gut aufgehoben sind“. Laut Kommandant Florian Kandler „haben die Schwabhauser ja auch was von uns!“ Doch der Gemeinderat, das laut Baumgartner „unbekannte Wesen“, argumentierte in eine andere Richtung: Erstens könne kein Steuergeld an die Nachbargemeinde gezahlt werden, ohne dass Schwabhausen im Gegenzug nicht offiziell ein Eigentum an dem Gebäude erhalte; und zweitens gebe es ja keine schriftliche Vereinbarung zwischen Baumgartner und Landmann, in der die Finanzierung fixiert worden sei. Aus diesem Grund müssten die 97 000 Euro auch nicht bezahlt werden – in Zeiten knapper Kassen eine Erleichterung für den Schwabhauser Gemeindesäckel.

Der Bergkirchner Landmann versuchte zwar noch, die Situation zu retten, indem er den Nachbarn eine Ratenzahlung anbot. Doch auch damit stieß er auf wenig Gegenliebe. „Stand jetzt bleiben wir auf unseren Kosten sitzen“, so Landmann. Und Baumgartner sagt: „Ich sehe nicht, wie wir irgendwie eine Lösung finden sollen.“

Bei der Feuerwehr selbst ist man traurig über die Entwicklung. Von den 71 Mitgliedern kommen laut Kommandant Kandler „gut ein Drittel“ aus Machtenstein. Vergangene Woche, bei der Weihnachtsfeier, habe man gemeinsam gefeiert.

Den beiden Bürgermeistern ist derzeit weniger zum Feiern zumute. Denn schon steht der nächste Streit ins Haus: Die Gemeinden planen derzeit die Erweiterung des Kreuzholzhauser Friedhofs. Sollte Schwabhausen erneut seine Beteiligung verweigern, so Landmann, werde es dort „eben keine Flächen mehr für Machtensteiner geben“.

ink/zip