Herbert Müller vom Hoftheater: „Wir ziehen etwas ganz Besonderes auf“

Der Theaterleiter auf der Bühne: Herbert Müller (links) mit Verena Konietschke (Mitte) und Lisa Bales. Archiv: ink © ink

Hoftheaterleiter Herbert Müller spricht im Interview über die Schmankerl in der neuen Saison.

Bergkirchen – Bevor die neue Spielzeit 2023/24 im Hoftheater Bergkirchen beginnt, gibt Theaterleiter Herbert Müller einen Rückblick auf die vergangene Spielzeit. Zudem stellt er die Höhepunkte der neuen Saison vor und verrät schon die Überraschung für den Theatersommer Bergkirchen 2024.

Herr Müller, waren Sie zufrieden mit den Besucherzahlen?

Herbert Müller: Nachdem die Spielzeit 22/23 im Herbst 22 noch im Zuge der ‘Nachwehen der Pandemie’ etwas schleppend begann, haben sich die Besucherzahlen seit Jahresbeginn 23 doch merklich erholt. Wir haben ein treues Publikum und sind darüber sehr dankbar.

Wieviele Vorstellungen gab es?

Insgesamt waren es in der vergangenen Spielzeit 109 Vorstellungen des Hoftheaters inklusive des Theatersommers und fast 7400 Zuschauer. Hinzu kommen noch 40 Schulvorstellungen, verteilt auf ganz Bayern, die von 5300 jugendlichen Zuschauern gesehen wurden. Zusammen mit den beiden Abendgastspielen im Stadttheater Weilheim (‘Mamselle Nitouche’ und ‘Das Glas Wasser’) haben wir in 150 gespielten Vorstellungen mehr als 13 000 Besucher erreicht, das bedeutet einen Besucherdurchschnitt von 83 Prozent der vorhandenen Plätze.

Momo war ein Höhepunkt der Saison. Hat das Stück alle Erwartungen erfüllt?

Ja, ich glaube, das Stück hat unsere und die Erwartungen des Publikums erfüllt. Obwohl es diesmal nicht ganz so lustig zuging im Theatersommer, sondern eher etwas nachdenklich, war Momo zu 90 Prozent besucht, auch die zwei Schulvorstellungen liefen gut.

Fast schade, dass die Vorstellungen nun zu Ende sind.

Wir erstellen jetzt eine ‘kleine Fassung’ dieser Inszenierung mit einem um die Hauptdarstellerin Sarah Giebel zahlenmäßig reduziertem Personal – wird nicht ganz leicht – , damit wir es ab November den Schulen auf Tournee anbieten können. Und unser Bemühen und die Hoffnung ist, dass wir weitere Schulen aus der Region damit ansprechen können und vielleicht sogar ins Hoftheater bringen können. Mit der jungen Lucca Rabenstein, die an der Neuen Schauspielschule München in diesen Wochen ihre Ausbildung beendet, wird ein neues Ensemblemitglied darin erstmals im Hoftheater zu sehen sein.

Wie geht es nach der Sommerpause weiter?

Mit der Komödie „Das Glas Wasser“ und der Operette ‘Mamselle Nitouche’ und nicht zuletzt mit dem ‘Loriot’-Abend haben wir, denke ich, den Nerv des nach fröhlicher Unterhaltung suchenden Publikums voll erreicht; alle drei Stücke stehen auch in der neuen Spielzeit noch auf dem Plan, ebenso wie der Langzeiterfolg der Revue „In der Milchbar ist wieder was los“. Dass wir daneben auch moderne Stücke wie „Gut gegen Nordwind“ und das Ansgar-Wilk-Solo „All das Schöne“ spielen können, unterstreicht wohl die Qualität unseres Ensembles, das aus vielseitig professionellen jungen Talenten und aus Routiniers besteht.

Welche Premieren stehen sonst noch an?

Im November kommt ein unterhaltendes Wagnis auf die Bühne: jeder kennt noch die lustigen Filme um Don Camillo und den streitsüchtigen Bürgermeister Peppone nach dem Roman des italienischen Dichters Guareschi. Ein belgischer Theaterleiter hat eine Fassung für drei Herrendarsteller erstellt, die ich gerade für das Hoftheater bearbeite. Ansgar Wilk als Don Camillo und der beim Publikum ebenso beliebte Tobias Zeitz als Peppone werden für heftiges südeuropäisches Temperament sorgen, während Jürgen Füser als der Herr im Hintergrund die Fäden in der Hand halten wird. Die Adaption großer und bekannter literarischer Stoffe für die kleine Bühne – im Theaterjargon ‘Nudelbrett’ genannt – gehört zu meinen und Ulli Beckers´ Leidenschaften und ist vielleicht auch schon zu einem Markenzeichen unseres Theaters geworden.

Was ist an Silvester und am Jahresanfang 2024 geplant?

Eine eigenständige Bühnenform zu finden gilt es auch für die Silvesterpremiere mit der durch zahlreiche Filme unvergesslich gewordenen Komödie um „Charleys Tante“ von Brandon Thomas. Kurz vor 1900 geschrieben wollen wir sie in die ‘verrückten 20-er Jahre’ versetzen und sie von mancherlei Kitsch befreien, die sie in Vor- und Nachkriegsfilmen aufgebürdet bekam. Und wir erhoffen uns auf diese Weise einen besonders fröhlichen Jahresausklang, der auf allgemein bessere Zeiten hoffen lässt. In den ersten Monaten 2024 folgt dann mit einem Zweipersonen-Musical nach Mark Twains Erzählung „Die Tagebücher von Adam und Eva“, gespielt, gesungen und getanzt von Jessica Dauser und Tobias Zeitz, ein Stück jugendlichen Musiktheaters, auf das ich mich sehr freue.

Können Sie schon ein bisschen etwas über den Theatersommer 2024 verraten?

Der Theatersommer liegt noch etwas in weiter Ferne. Aber weil wir etwas ganz Besonderes auf die Beine stellen wollen, haben wir mit den ersten Vorbereitungen schon begonnen. Unter dem Titel „Zwei Herren, zwei Diener und eine Nacht in Venedig“ hatte ich die Inoch dee, zwei Klassiker des Lustspieltheaters zu einer Inszenierung zu verbinden: die Johann-Strauß-Operette „Eine Nacht in Venedig“ und die Carlo-Goldoni-Komödie „Der Diener zweier Herren“. Beide Stücke spielen in Venezia, in beiden geht es um liebeshungrige Verwirrspiele alle Art und beide Stücke brauchen ein lustiges sing- und spielbegabtes Ensemble. Und das haben wir.

Das Interview führte: Ingrid Koch