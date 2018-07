XXL-Bläserkonzert in Bergkirchen 

Beim diesjährigen XXL-Bläserkonzert in der Aula der Grund- und Mittelschule Bergkirchen standen rund 100 Kinder auf der Bühne, um gemeinsam zu musizieren und die Zuhörer, vor allem die Eltern, mit einem bunten Programm zu erfreuen.

Bergkirchen– Vertreten war neben der Blasmusik auch Chorgesang, hervorragend dargeboten von der Chorklasse des Indersdorfer Gymnasiums mit Lehrerin Tanja Wawra.

Veranstalter des Konzerts waren wieder als eingespieltes Team die Musiklehrer Michael Meyer (musikalischer Leiter der Stadtkapelle Dachau) mit Bläserklassen aus der Klosterschule und aus Dachau-Süd und Nicola Hahn, die den Bläserkreis Bergkirchen leitet und ferner Grundschüler der auf zwei Jahre angelegten Bläserklasse Bergkirchen unterrichtet.

Beide freuten sich, wieder die Gastfreundschaft in der Bergkirchner Schule in Anspruch nehmen zu können, um den Mädchen und Buben einen öffentlichen Auftritt zu ermöglichen. „Musizieren macht Spaß, fördert die Kreativität und nicht zuletzt auch die Persönlichkeitsentwicklung unserer Kinder. Nur: oft fehlt es an qualifizierter Anleitung und vor allem an Möglichkeiten, die erlernten Instrumente im Zusammenspiel mit anderen einzusetzen“, heißt es bei der Stadtkapelle Dachau. Seit über zehn Jahren erteilen dort qualifizierte Musiklehrer Unterricht in Kleingruppen, parallel hierzu wird gemeinsam im Orchester musiziert.

Weil die neuen Bläserklassen erst seit etwa neun Monaten bestehen, spielten die Schüler einfache Stücke, bevor sie sukzessive zu längeren, anspruchsvolleren Beiträgen übergehen werden. „Auftrittsmöglichkeiten sind für die Kinder wichtig“, weiß Nicola Hahn. So bezieht sie ihre Schüler in möglichst viele Feiern in der Gemeinde mit ein. Die Kinder verbreiten Freude, gewinnen Sicherheit und erhalten ihren verdienten Applaus.