Zerstörter Biberdamm in Palsweis: Bund Naturschutz setzt 500 Euro Belohnung aus

Der Biber baut Dämme, welche gut für die Umwelt sein können. In Palsweis wurde ein Damm nun beschädigt, weshalb der Bund Naturschutz Dachau eine Belohnung aus. © dpa

Palsweis – Um den Täter zu finden, der im Palsweiser Moos den Biberdamm zerstört hat, setzt der Bund Naturschutz (BN) nun eine Belohnung von 500 Euro aus.

Zum wiederholten Male seien dort Biberdämme zerstört worden, wie Roderich Zauscher, Kreisvorsitzender des BN, mitteilt. Er hofft nun auf sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung des Täters führen.

Die Zerstörungen des Biberdamms haben nicht nur für den Biber selbst negative Folgen, wie der BN mitteilt. Der durch den Damm entstandene Staubereich biete Lebensraum für zahlreiche Arten, die sich dort entwickelt haben, so Zauscher in einer Pressemitteilung. Dazu gehören unter anderen Frösche, Molche, Libellenlarven und auch Fische, die im Staubereich hinter dem Damm leben. Auch auf das Klima hat ein intakter Biberdamm wichtigen Einfluss. Der Wasserstau führt dazu, dass das Moos im Umgebungsbereich vernässt wird und so seine Fähigkeit, CO2 zu speichern, behält. Ein intaktes Moor sei ein hervorragender Wasserspeicher und somit Hochwasserschutz. Dagegen ist ein trockener Moorboden ein massiver CO2-Emittent.

Hinweise können bei der Polizei Dachau, Telefon 0 81 31/56 10, oder bei der Geschäftsstelle des BN gemeldet werden.

dn