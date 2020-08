Zusammenstoß in der Kurve: 19-Jähriger Bergkirchner leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mussten die Einsatzkräfte am vergangenen Dienstagabend ausrücken. In Bergkirchen waren ein Auto und ein Motorrad zusammengestoßen.

Auto erfasste Motorradfahrer

Ein Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten hat sich am Dienstagabend in Bergkirchen ereignet. Laut Polizei hatte ein Motorradfahrer eine Kurve „stark geschnitten“, so dass eine Autofahrerin nicht mehr reagieren konnte.