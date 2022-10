Hoftheater Bergkirchen: Zwei alte Streithähne

Ausdrucksstark: Herbert Müller (links) und Jürgen Füser auf der Friedhofsbank. © Ingrid Koch

Die Komödie „Halpern & Johnson“, ein Theaterstück für zwei alte Herren, kam beim Publikum des Hoftheaters bestens an.

Bergkirchen – Das Hoftheater Bergkirchen hat die erste Premiere der neuen Spielzeit 2022/23 mit der Komödie „Halpern & Johnson“, ein Theaterstück für zwei alte Herren des englischen Autoren Lionel Goldstein, gefeiert. „Das Stück gehört in seiner Mischung aus Ironie und Wehmut in den Herbst, wenn die Blätter gelb werden und trotzdem die Sonne noch scheint“, hat Theaterleiter Herbert Müller im Vorfeld zum Auftakt der neuen Saison gesagt, die viele Überraschungen bereithält.

Schauplatz für die Komödie ist eine Friedhofsbank

Schauplatz ist ein Friedhof mit zwei Bänken und Herbstlaub vor dem Grab einer geliebten Frau. Das Zwei-Männer-Stück ist eine Balance zwischen Drama und Komödie mit bissigen Wortgefechten und Gefühlsausbrüchen. Zum Vergnügen der Zuschauer gibt es viele komische Momente. Etwa, wenn die beiden in Erinnerung versunkenen Senioren gefühlvoll „Dein ist mein ganzes Herz“ aus der Operette „Land des Lächelns“ rezitieren. Für die stimmungsvolle musikalische Untermalung sorgt Michelle Keller mit ihrem Cello.

Herbert Müller spielt den leicht aufbrausenden Joseph Halpern, von Beruf Schrotthändler, und Jürgen Füser geht auf in der Rolle des zunächst zurückhaltend agierenden Dennis Johnson, Buchhalter im Ruhestand – bis der „Heißsporn“ Halpern ihn völlig aus der Fassung bringt. Ulrike Beckers, wie immer zuständig für die Ausstattung, führt Regie.

Zur Handlung: Die beiden Senioren treffen sich am Grab „ihrer“ Florence oder Flo, ausgestattet mit Blumenschmuck und Gießkanne. Halpern, der nach 50 Jahren Ehe seine Frau verloren hat, ist über das Auftauchen des Unbekannten irritiert und erfährt, dass die Verstorbene zu Dennis Johnson vor ihrer Heirat eine dreijährige Beziehung hatte und ihm weiter „zugetan“ war, sozusagen ein Doppelleben geführt hat, mit regelmäßigen Treffen, bei denen es um Kunst, Politik und bisweilen auch intimere Familienangelegenheiten ging. Sie war also „gebraucht“ , so der entsetztes Ehemann.

Der „Aufklärungsunterricht“ endet friedlich

Johnson hat Rotwein mitgebracht, um die Emotionen zu dämpfen, doch als Halpern verkniffen eine außereheliche Liaison mit einer Mitarbeiterin, immer donnerstags dreimal im Monat zwischen Schrott und Papier gesteht, wird auch er aggressiv. Der gegenseitige „Aufklärungsunterricht“ endet friedlich, es könnte sogar eine Freundschaft entstehen, man wird sich wieder treffen, um das gefühlvolle Bild „ihrer“ Florence zu pflegen.

Die Erkenntnis von Johnson: „Ich sag Ihnen, was mir gerade klar geworden ist, dass nicht die Zeit das Maß aller Dinge ist, sondern die guten Erinnerungen.“

Die Zuschauer bei der Premiere haben sich köstlich dabei amüsiert, wie die beiden großartigen Darsteller Herbert Müller und Jürgen Füser als Kampfhähne zu Hochform auflaufen und ihr Publikum mitnehmen in ihre explosiven Gefühlswelten – und schließlich doch zueinander finden. Mit Riesenapplaus haben sie sich für den gelungenen Start in die neue Saison bedankt.

Zu sehen ist das Stück wieder am Freitag, 21. Oktober, um 20 Uhr. Karten gib es unter der Telefonnummer 0 81 31/32 64 00 oder unter mail@hoftheater-bergkirchen.de.

