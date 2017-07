Rentnerin (75) verursacht mit zwei Promille Unfall

Mit zwei Promille Alkohol im Blut hat eine 75-jährige Autofahrerin in Dachau einen Unfall gebaut, bei dem eine 51-jährige Radlerin verletzt wurde.

Dachau - Am Montagabend fuhr eine 75-jährige Dachauerin mit ihrem Golf auf den Parkplatz eines Supermarktes in der Schleißheimer Straße. Bei Versuch Einzuparken verlor sie wohl die Orientierung und fuhr frontal gegen einen Fahrradständer. Dort stand eine 51-jährige Dachauerin, die gerade ihr Fahrrad abstellen wollte. Die Radfahrerin wurde durch den Anstoß leicht am Fuß verletzt. Den Polizeibeamten fiel ein starker Alkoholgeruch bei der Golffahrerin auf. Kein Wunder, sie hatte auch über 2 Promille. Ihren Führerschein konnte sie dann gleich abgeben. An den Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden.