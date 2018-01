Betrunkener Teenager macht Spritztour mit Auto der Eltern

Eine kleine Spritztour mit dem Auto der Eltern hat ein 16-jähriger Jugendlicher am Donnerstagabend gemacht. Er nahm einen Freund mit – im nicht zugelassenen und nicht versicherten Auto. Und obendrein war der junge Fahrer ordentlich betrunken.

Petershausen - Der Jugendliche aus dem südlichen Landkreis Pfaffenhofen hatte sich am Donnerstag um 17.42 Uhr den Autoschlüssel seiner Mutter geschnappt, wie die Polizei Dachau am Freitag mitteilte. Anschließend fuhr er mit seinem 15-jährigen Freund mit dem Auto der Eltern nach Petershausen. Hier blieb das Fahrzeug allerdings aufgrund eines Kupplungsschadens liegen – und die beiden Jungs waren offenbar ratlos.

Eine Zeugin bemerkte die beiden Jugendlichen mit dem Auto und sprach sie an, woraufhin die beiden zu Fuß die Flucht ergriffen. Die Zeugin verständigte die Polizei, die ermittelte den Halter des Autos – und traf den Fahrer dann in der elterlichen Wohnung an.

Die Polizeibeamten bemerkten offenbar Alkoholgeruch. Das Ergebnis des Alkoholtests: stramme 1,6 Promille. Daher musste sich der Schüler laut Polizeibericht noch einer Blutentnahme unterziehen. Schließlich stellte sich heraus, dass der Pkw nicht zugelassen und nicht versichert war. Der Schüler muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

dn