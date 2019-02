Bettelbrief der Kirche bringt Bürgermeister in Rage

Im Gemeinderat Odelzhausen gibt es Streit um die Sanierung der Uhr von St. Leonhard in Roßbach. Die Kirche steht in der Pflicht, möchte aber von der Gemeinde einen Zuschuss. Das ärgert Bürgermeister Markus Trinkl.

Odelzhausen –Es ist in Odelzhausen der Brauch, dass die Gemeinde für die Instandhaltung und Wartung der Kirchturmuhren zuständig ist. Gibt jedoch die dazugehörige Läuteanlage ihren Geist auf, dann muss das Erzbischöfliche Ordinariat für die Reparatur blechen. „Das geht wohl auf ein Konkordat zurück“, mutmaßteEs ist in Odelzhausen der Brauch, dass die Gemeinde für die Instandhaltung und Wartung der Kirchturmuhren zuständig ist. Gibt jedoch die dazugehörige Läuteanlage ihren Geist auf, dann muss das Erzbischöfliche Ordinariat für die Reparatur blechen. „Das geht wohl auf ein Konkordat zurück“, mutmaßte Willibald Wegele (FW) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Ob es einen solchen Kirchenvertrag gibt, weiß in Odelzhausen niemand mehr. Nun ist es so, dass im Turm der Roßbacher Kirche St. Leonhard eben diese verflixte Läuteanlage streikt. Das führte einerseits dazu, dass die Roßbacher Landwirte während der Feldarbeit nicht mehr nach der Uhrzeit schielen können. Andererseits führte der Defekt zu einem Bettelbrief des Erzbischöflichen Ordinariats. Darin bittet es ganz frech um einen nicht näher bezifferten Zuschuss für die Instandsetzungskosten in Höhe von etwa 4600 Euro.

Streit um die Kapelle Geiselwies

„Das ist ein indiskutables Verhalten der Kirche“, sagte Bürgermeister Markus Trinkl. Die Kirche gebe keinen Cent für den Unterhalt, aber seine Gemeindeschäfchen sollen zahlen. Ein Unding! Was den Gemeindechef so anficht, fußt auf dem Knatsch um die Kapelle Geiselwies. Zur Erinnerung: Als sich herausstellte, dass das Kleinod nicht der Kirchenstiftung Sittenbach sondern zu gleichen Teilen einem Privatmann und der Gemeinde Odelzhausen gehört, wollten die Eigentümer wider Wissens das Bauwerk dem Erzbistum München und Freising schenken. Doch die Erzdiözese winkte ab. Man habe sehr viele Immobilien mit einem hohen Sanierungsbedarf, so eine Bistumssprecherin damals. Und: „Mehrere hundert anstehende Bauprojekte können wir nicht bearbeiten, weil das Geld fehlt.“

Nur so einmal ein paar Zahlen von 2017 zum angeblich so klammen Erzbistum: Bilanzsumme: 3,368 Milliarden Euro, Wert der Sachanlagen: 1,31 Milliarden Euro und nicht zuletzt das Vermögen: 5,5 bis 6 Milliarden Euro. Dazu kommen laut Süddeutscher Zeitung 745 Millionen Euro an stillen Reserven.

Schreiben an Kardinal Reinhard Marx

Man solle der Verwaltungsbehörde des Bistums 1000 Euro zuschießen, meinte Lorenz Bradl (CSU) dennoch. Man muss wissen, Bradl ist Roßbacher und der Ansicht, ohne funktionierende Kirchturmuhr, „fehlt was“. Das sieht Bürgermeister Trinkl nicht so. Weil er vom Verhalten des Erzbistums „maßlos enttäuscht“ ist, bereitet er ein Schreiben an den Bistumschef Kardinal Reinhard Marx vor, in dem er seinem Ärger Luft machen will. Im Gemeinderat wurde über den Bettelbrief dennoch schon mal abgestimmt. Der Beschlussvorschlag, den Zuschuss abzulehnen, befürworteten sieben Räte, zehn stimmten dagegen. Bei dem Vorschlag, die Sache zurückzustellen, war es genau umgekehrt.

Übrigens: Zwar müssten die Votivtafeln in der Kapelle Geiselwies restauriert werden (Kosten 30 000 Euro). Das Kirchlein selbst ist jedoch in gutem Zustand.