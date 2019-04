„Boys Day“ an Schwabhauser Grundschule - Hilfslehrer für einen Tag

Eine Reise in die Vergangenheit war die Rückkehr von vier Achtklässlern an die Grundschule in Schwabhausen. Am bundesweiten „Boys Day“ schnupperten sie in einen Beruf, der von Frauen dominiert ist. Und begeisterten dabei sowohl die Erst- bis Viertklässler als auch die Lehrerinnen.

Schwabhausen – Zum bundesweit einheitlichen Tag der Berufsorientierung „Boys Day“ hat die Grundschule Schwabhausen vier Achtklässlern die Möglichkeit eröffnet, einmal eine andere Perspektive einer Unterrichtsstunde zu erleben. Dieser Praxistag an der Schule bietet den Jugendlichen die Chance, ein Berufsbild zu erleben, das momentan vornehmlich von Frauen besetzt ist. Vincent, Simon und Luis vom Josef-Effner Gymnasium und Anton von der Wirtschaftsschule Scheibner in Dachau begleiteten, beobachteten und unterstützten die Lehrerinnen in allen Jahrgangsstufen im Unterricht. Die Rückkehr an die Grundschule war für sie etwas Vertrautes und doch dieses Mal etwas vollkommen Neues. Für Anton war es sehr schön, zurückzukommen und die leichten Aufgabenstellungen der Schüler zu erleben. „Ich hätte noch ein paar Jahre in der Grundschule bleiben sollen“ meinte er lachend. Auf die Frage, wie er das Berufsbild sieht und ob es für ihn eine Option für die Zukunft wäre, verneinte er dann allerdings. Seine Stärken glaubt er eher an einer weiterführenden Schule einsetzen zu können, da dort die Lehrer fächerspezifisch arbeiten. Geschichte und Religion wären seine Wunschfächer, die er den Schülern vermitteln könnte. Auch für Vincent war diese Rückkehr an die Grundschule sehr interessant – aber nach einer kurzen Überlegung auch nichts für die Zukunft. „In der zweiten Klasse sind die Schüler doch sehr laut und erst in der vierten Klasse ruhiger“, stellte Simon fest. Er fand das Arbeiten mit Kindern an sich aber eine sehr schöne Sache. Dagegen wäre das Lehramt für Luis „vielleicht“ vorstellbar, aber er sieht auch, dass der Beruf eines Lehrers „sehr anstrengend ist und viel Nerven kostet“. Restlos überzeugt dagegen waren dafür die Schüler, dass Luis auf jeden Fall Lehrer werden soll. Für Paul (6) war es wichtig, dass Luis überall mitgeholfen hat. Niklas (6) war begeistert, dass er so „tolle Klamotten trägt und seine Frisur cool ist“, und für Simon (8) war das Fußballspielen mit den Jugendlichen der Hit, da sonst die Lehrer auf dem Schulhof nicht für Fußball zur Verfügung stehen. Die einhellige Meinung der Pädagoginnen nach diesem Vormittag war, dass derartige Impulse, Geschlechterstereotypen entgegenzuwirken, äußerst wichtig sind. Begeistert zeigten sie sich vom Interesse und Engagement der jungen Männer und deren Geschick, auf die Grundschulkinder zuzugehen und sich im Unterricht einzubringen.