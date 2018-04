Es gibt Neues aus Lansing!

Tausende Fans strömen jedes Jahr zum Fantag von „Dahoam is Dahoam“ auf das Dachauer Produktionsgelände.

BR setzt „Dahoam is Dahoam“ fort

Die Erfolgsgeschichte der in Dachau gedrehten Fernsehserie „Dahoam is Dahoam“ geht weiter. Jetzt hat der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks einer Fortführung der Produktion der beliebten Serie zugestimmt. 555 neue Episoden sollen gedreht werden, und alle weiterhin in Dachau!