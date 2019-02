Breite Unterstützung für Volksbegehren im Landkreis Dachau

Das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ findet breite Unterstützung im Landkreis Dachau. An den ersten drei Tagen der Eintragungsfrist haben sich nach den Zwischenmeldungen aus den Gemeinden bereits mehr als 5400 Wähler beziehungsweise deutlich mehr als fünf Prozent in die Listen eingetragen.

Dachau– In der Gemeinde Vierkirchen wurde sogar bereits am Samstag die Zehn-Prozent-Hürde überschritten. Auch in Haimhausen und Weichs wurde die Quote schon erreicht.

„Soweit uns bekannt, konnte noch nie ein Volksbegehren im Landkreis so hohe Eintragungszahlen in den ersten drei Tagen erzielen“, so Adrian Heim, einer der Sprecher des landkreisweiten Aktionsbündnisses. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt auch Peter Heller vom Bund Naturschutz Dachau. Er rechnet vor allem am Wochenende mit vielen weiteren Unterzeichnern, denn in elf Landkreisgemeinden haben die Rathäuser auch samstags geöffnet. „Dann werden noch einmal viele Berufstätige unterschreiben“, hofft Heller.

Bis Mittwoch, 13. Februar, können sich alle Wahlberechtigten in den Rathäusern ihrer Heimatgemeinden in die Listen eintragen. Das Dachauer Aktionsbündnis hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: „Wir hoffen, dass wir eine Quote von über 15 Prozent erreichen“, erklärt Peter Heller.

Zwischenstände - Die Meldungen aus den einzelnen Gemeinden