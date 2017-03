Problemverlagerung auf die Bahn

Themen rund um die Bahn bewegen die Etzenhauser, das wurde bei der Bürgerversammlung klar. Viele Probleme konnte OB Hartmann deshalb nicht klären, denn die Bahn fühle sich oft nicht zuständig.

Etzenhausen – Das Leben an der Bahn bewegt die Etzenhauser. Das wurde bei der Bürgerversammlung mit rund 120, vor allem männlichen Gästen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung klar. OB Florian Hartmann versuchte, die Fragen des Publikums zu beantworten. Aber nicht immer konnte er sie klären.

Denn in vielen Fällen sei die Deutsche Bahn zuständig. Aber in der Vergangenheit war es schwierig, den richtigen Ansprechpartner ans Telefon zu bekommen. Das Problem: Oft fühle sich niemand bei der Bahn für die Dachauer Anliegen zuständig.

Eines davon ist zum Beispiel der Bahnübergang am Waldfriedhof von Steinkirchen aus. Er ist weiter für Rad- und Fußgänger gesperrt, seitdem die A-Linie elektrifiziert wurde. Kein einfaches Projekt: Unter dem Übergang verläuft eine Wasserleitung, an der ein Betonblock hängt.

Die Bahn befürchtet, dass die Leitung platzt, wenn der Block angegangen wird. Deshalb will die Stadt das Projekt nun selbst in Angriff nehmen und den Bahnübergang um etwa sechs Meter versetzen.

Um die Lärmschutzwände neben den Bahnschienen an der Anton-Burgmaier-Straße ging es Karl-Heinz Matschiner und Rosemarie Seidl: Denn die Wände halten dem ICE-Verkehr nicht stand, sie wackeln (wir haben berichtet). Seidl kritisierte, dass die Büsche an der tristen Schallschutzmauer bei einer „ad-hoc-Aktion“ abgeschnitten wurden. Sie wollte wissen, wann die Wände ausgetauscht werden. Doch Hartmann hatte darauf keine Antwort, da das Bauvorhaben bei der Bahn liege.

+ Wolfgang Blank

Auch Wolfgang Blank ärgert sich über die Bahn, genauer gesagt über den Übergang am Stadtbahnhof. „Man hat das Gefühl, dass der Zug noch am Dachauer Bahnhof ist, und man steht schon mit dem Auto“, kritisierte er. Er schlug deshalb vor, nicht auf die seit Jahren geplante Bahnunterführung zu hoffen. Er schlug vor, eine Ampel am Bahnübergang zu bauen und die Schranken später zu schließen. Hartmann bestätigte, dass die Schranken schon schließen, wenn der Zug am Bahnhof losfährt. Er betonte aber: „Wir wollen eine Unterführung.“ Die Umsetzung des Projekts wird aber noch dauern: Zunächst müsse ein Planer gefunden werden. Und wieder einmal das alte Problem: „Verfahren mit der Bahn dauern lange.“ Zudem sei das Wasserwirtschaftsamt beteiligt, denn der Mühlbach verlaufe unter der Bahnlinie. „Zehn Jahre dauert es bestimmt noch, um Baurecht zu bekommen“, sagte er.