Corona in Dachau: „Im April war die Welle immer beendet“

Von: Nikola Obermeier

Teilen

Alexander von Freyburg: Viele Patienten sind schwer krank. © MM-Archiv

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt auch im Landkreis Dachau an – und mit ihnen die Patienten im Krankenhaus. Die Ärzte fordern mehr Eigenverantwortung.

Dachau – Die Inzidenz im Landkreis Dachau lag gestern bei 1771,56 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Die steigende Inzidenz spiegelt sich auch bei den Neuaufnahmen stationärer Patienten im Dachauer Klinikum, berichtet der Pandemiebeauftragte Arzt Alexander von Freyburg. Angesichts der bevorstehenden Lockerungen appelliert er zu Eigenverantwortung. Versorgungsarzt Dr. Christian Günzel rät, nun zu überlegen, wie wir in den Herbst gehen sollten – ob mit oder ohne Impfpflicht.

43 Covid-19-Patienten liegen im Dachauer Klinikum

43 Covid-19-Patienten lagen – Stand gestern, 11 Uhr – im Klinikum, davon vier im intensivmedizinischen Zentrum und 39 auf der Normalstation. „Die Symptomatik der Patienten sei breit gefächert, so von Freyburg. „Natürlich gibt es weiterhin Patienten, vor allem ungeimpfte oder welche, deren zweite Impfung länger zurückliegt, die vor allem mit respiratorischen Symptomen stationär behandelt werden müssen. Diese Patienten klagen über starke Atemnotsbeschwerden und brauchen eine Sauerstofftherapie oder maschinelle Atmungsunterstützung.“ Andere Patienten klagen laut Freyburg eher über eine allgemeine Schwäche, hohes Fieber und Magen-Darm-Beschwerden. „Häufig sehen wir auch Patienten, die im Rahmen der multisystemischen Entzündung Schlaganfälle, Herzbeschwerden oder Lungenembolien haben“, erklärt der Leitende Oberarzt der Nothilfe.

„Alle Patienten benötigen teilweise über mehrere Wochen hinweg eine stationäre Therapie und im Anschluss eine stationäre oder ambulante Rehabilitationsmaßnahme“ – vor allem bei hochbetagten Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen.

Vollständige Immunisierung schützt vor schwerem Verlauf

Allerdings, betont Alexander von Freyburg, schützt die vollständige Immunisierungvor schweren Verläufen und vor einer Aufnahme auf der Intensivstation – auch beim Omikron-Subtyp BA.2, der momentan am häufigsten sequenziert werde. „Analog zum zuletzt vorherrschenden Subtyp BA.1 ist BA.2 hoch infektiös und führt auch bei Geimpften zu Erkrankungen“, so von Freyburg.

Dass die Inzidenz nun wieder steigt, liegt laut Versorgungsarzt Christian Günzel auch an den Faschingsferien. Auch wenn es kein Faschingstreiben gegeben hat, „haben sich die Leute getroffen – und die Kontakte sind hoch gegangen“, so Günzel. Doch er kann verstehen, dass die Menschen keine Einschränkungen mehr wollen – und kann die Lockerungen auch mitvertreten. „In den vergangenen beiden Jahren war die Welle jeweils im April aufgrund des Wetters und der steigenden Temperaturen beendet“, so Günzel.

Versorgungsarzt Christian Günzel hofft auf die Impfpflicht. © MM-Archiv

Lesen Sie auch Tod mit nur 48 Jahren: Beliebte Gräfin verstorben - sie hinterlässt zwei Kinder Eine große Trauergemeinde hat am Samstag Abschied genommen von Cecily Christiane Beatrice Gräfin von Hundt zu Lautterbach. Sie wurde nur 48 Jahre alt. Tod mit nur 48 Jahren: Beliebte Gräfin verstorben - sie hinterlässt zwei Kinder Aufregung um großflächige Rodung Sigmertshausen – Eine großflächige Rodung von Bäumen und Sträuchern am südwestlichen Ortsrand von Sigmertshausen sorgt für Empörung in der Bürgerschaft, insbesondere bei den Naturschützern, die sich an die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt gewandt haben. Aufregung um großflächige Rodung

Ob jetzt gleich die Maskenpflicht fallen müsse, „diese Entscheidung muss man der Bundesregierung, den Virologen, und Experten überlassen.“ Aber er hoffe, dass in vier bis sechs Wochen die Inzidenz wieder sinke. Vielmehr rät Günzel dazu, sich schon jetzt mit der Impfpflicht auseinander zu setzen. Es kommt darauf an, wie wir in den Herbst gehen“. Die Menschen, die sich bisher gegen eine Impfung entschieden haben, werden sich vermutlich nicht umentscheiden. Daher rät Günzel, bald über die Impfpflicht zu entscheiden.

Appell: Schutzmaßnahmen auch ohne Vorgaben umsetzen

Alexander von Freyburg appelliert angesichts der Lockerungen Freyburg zu Eigenverantwortung der Menschen: Jeder Mitbürger sollte die Maßnahmen, sich selbst und andere zu schützen, auch ohne rechtliche Vorgaben umsetzen.“ Unbestritten zähle die Einhaltung der AHA-L-Regeln, insbesondere das Tragen einer gut abschließenden FFP2-Maske in Innenräumen, und die vollständige Grundimmunisierung zu den effektivsten Maßnahmen der Pandemiebekämpfung.

Dem schließt sich Christian Günzel an: „Auch wenn es gesetzlich nicht mehr vorgeschrieben ist, sollte sich jeder und gerade Risikopatienten durch diese Maßnahmen schützen.“

Weitere Nachrichten aus der Region Dachau lesen Sie hier.

Unser Dachau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.