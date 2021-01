Corona: Mehr Neuinfektionen im Landkreis Dachau - Ursache unklar

Seit drei Tagen steigt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus im Landkreis stark an. Der Grund dafür ist ungewiss. Laut Landrat Stefan Löwl lassen sich viele Infektionswege nicht nachverfolgen.

Landkreis – Seit dem Tief an Silvester gehen die Coronazahlen wieder nach oben: zunächst langsam, seit Dienstag stärker mit 78, 57 und 39 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. „Eine Erklärung ist schwierig“, so Landrat Stefan Löwl. Über die Weihnachtsfeiertage habe es weniger Tests gegeben. Das bestätigt Versorgungsarzt Dr. Christian Günzel. „Die Zahlen der letzten Wochen sind verfälscht.“ Man müsse etwas Geduld bewahren, rät Günzel. In etwa einer Woche sei der Inzidenz-Wert wieder zuverlässig, und in ein bis zwei Wochen könne man sagen, ob der Lockdown wirke.

Plötzliche Anstiege bei den Coronazahlen gibt es laut Löwl natürlich immer wieder, nämlich dann, wenn eine ganze Einrichtung betroffen ist. Am Dienstag sind unter den 78 neuen Infizierten rund 20 Neuinfektionen in der Gemeinde Röhrmoos dazugekommen, betroffen ist derzeit das Franziskuswerk, wie Pressesprecherin Sigrun Wedler bestätigt. Doch „ganz viele Menschen“ stecken sich laut Löwl auch im familiären Bereich an. Ein dritter Bereich seien vereinzelt Reiserückkehrer. Alle anderen Möglichkeiten – Arbeit, Schule – können derzeit vernachlässigt werden.

„Sorge bereiten uns die Infektionen, bei denen die Leute nicht wissen, woher sie es haben“, so Löwl. Die Überlegung, dass das mutierte Corona-Virus sich ausbreite, sei aber eine reine Vermutung. Hierbei handelt es sich um eine ansteckendere Variante des Virus: „Bisher war ein enger Kontakt über zehn Minuten notwendig, bei der neuen Variante genügt eine Minute“, weiß der Landrat. So werde der Einkauf, die Busfahrt, die Fahrt im Aufzug sehr gefährlich. Deshalb sei „hoppladihopp“ die FFP2-Maskenpflicht eingeführt worden. „Lieber sind wir jetzt vorsichtig und nutzen die FFP2-Maske“, rät Löwl.