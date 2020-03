Coronavirus breitet sich weiter aus: Jetzt auch Landkreis betroffen - Kontaktpersonen werden ermittelt 

Das neuartige Coronavirus breitet sich immer weiter aus. In Bayern ist die Zahl der Infizierten weiter gestiegen. Jetzt ist auch der Landkreis Dachau betroffen.

Dachau - Das Coronavirus* breitet sich immer weiter aus. In Bayern ist die Zahl der Infektionen am heutigen Samstag weiter angestiegen. Auch in vielen Landkreisen wie Ebersberg oder Freising ist das neuartige Virus bereits angekommen. Nun hat es den Landkreis Dachau getroffen.

Auch insgesamt steigt die Zahl der Infektionen in Deutschland. Die Regierung fährt weiterhin eine Eindämmungsstrategie. Für einige Länder gelten deutsche Gäste aktuell als Risiko*.

Wie es am Samstag (7. März) hieß, haben sich insgesamt drei Personen mit dem neuartigen Coronavirus im Landkreis Dachau angesteckt, wie das Landratsamt Dachau mitteilte. Demnach handelt es sich um zwei Klassenkamerad*Innen in der FOS Karlsfeld.

Beide befinden sich seit Donnerstag in häuslicher Quarantäne. Die dritte Person ist demnach eine Person aus dem Landkreis, welche nach einem Aufenthalt in einem Risikogebiet positiv auf das Virus getestet wurde. Weiter heißt es, dass jetzt die Kontaktpersonen der betroffenen Personen ermittelt werden sollen.

Hier die offizielle Pressemitteilung des Landratsamts Dachau:

„Im Landkreis Dachau gibt es seit heute drei bestätigte Coronavirus-Infektionen. Hierbei handelt es sich zum einen um zwei Klassenkameradinnen/-kameraden der am Donnerstag, 05.03.2020, in der FOS Karlsfeld positiv getesteten Schülerin aus der Landeshauptstadt München. Beide befinden sich bereits seit Donnerstagabend in häuslicher Quarantäne und werden nun ins Klinikum verlegt. Daneben wurde aktuell (Stand: 07.03.2020; 15:30 Uhr) eine sogenannte Verdachtsperson positiv getestet. Dabei handelt es sich um Personen aus dem Landkreis, welche nach einer Rückkehr aus einem Risikogebiet und entsprechenden Grippesymptomen durch die örtlichen Ärzte auf den Coronavirus getestet wurden. Auch diese Person stehen bereits in häuslicher Quarantäne. Allen Patienten geht es aktuell gut und sie stehen im regelmäßigen Kontakt mit dem Gesundheitsamt sowie behandelnden Ärzten.“

