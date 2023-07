CSU-Infoabend zum Thema Heizen und neues GEG: „Das geht gar nicht!“

Die CSU lud zum Infoabend im Thomahaus zum Thema Heizen und neues GEG. Dabei spricht Landtagsabgeordneter und Kaminkehrmeister Hans Ritt.

Dachau – Am 8. Oktober sind in Bayern Landtagswahlen und so verwundert es nicht, dass bei der CSU-Veranstaltung „Wie heizen wir in Zukunft?“ im Ludwig-Thoma-Haus das Gebäudeenergiegesetz (GEG) der Berliner Ampel-Regierung im Fadenkreuz der Kritik stand.

Kaminkehrermeister und Landtagsabgeordneter Hans Ritt, den sein Dachauer Landtags-Kollege Bernhard Seidenath eingeladen hatte, befürchtete durch das GEG sogar kalte Enteignungen. Denn, so fragte sich Ritt, wie sollen die drei Millionen Rentner mit unter 1000 Euro Monatsrente beim nicht mehr reparierbaren Ausfall einer Heizung den Umbau auf Heizungen mit mindestens 65 Prozent regenerativen Energie finanzieren? Der durchschnittliche Rentner habe 1280 Euro Rente! Leuten, die sich ihre Wohnung oder ihr Haus vom Munde abgespart hätten, jetzt zu sagen, sie müssten dann eben verkaufen, „geht gar nicht“, schimpfte Ritt. Aber auch beim Verkauf komme ein Haus, das bislang 650 000 Euro wert war, bei eingepreister Sanierung dann nur noch auf 450 000 Euro oder weniger.

Hart ins Gericht ging der aus dem Landkreis Straubing stammende Ritt auch mit der Praxis der unterschiedlichen Energieeffizienzklassen – von der in Deutschland schlechtesten „H“ mit mehr als 250 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr (kWh/m² a) bis zur besten Klasse „A+“ mit weniger als 30 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Die EU gebe mit ihrem eigenen Entwurf der Gebäudesanierungspflicht vor, bis 2030 müsse Klasse „F“ – in Deutschland 160 bis unter 200 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr – und bis 2033 Klasse „D“ – bei uns 100 bis unter 130 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr – erreicht werden. Das Problem: In den Niederlanden entspreche die Klasse „D“ 250 bis unter 290 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. In Frankreich gilt für Klasse „D“ 151 bis unter 231 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr und in Bulgarien gar 241 bis unter 291 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Diese Ungleichbehandlung vernichte in Deutschland Kapital und bestrafe die, die bereits viel getan hätten.

Immerhin, so Hans Ritt, habe die Ampel nun in ihrem jüngsten GEG-Entwurf wenigstens Holz als nachhaltigen Brennstoff anerkannt. Alles andere wäre aus seiner Sicht auch widersinnig, da Bayern mit 30 Prozent Waldfläche und pro Sekunde einem Kubikmeter nachwachsendem Holz sehr wohl über eine nachhaltige Energiequelle verfüge. Der speziell von der Deutschen Umwelthilfe kritisierte Feinstaub beim Verbrennen von Holz sei organisch, wasserlöslich und werde also ausgewaschen.

Befragt nach konkreten Heiz-Ratschlägen erklärte Ritt: Wärmepumpen machten nur mit Flächenheizsystemen Sinn, da bei normalen Heizkörpern die Stromkosten zu hoch seien. Auf keinen Fall solle man den Heizungstausch hinauszögern, „es wird nicht billiger!“ Gasheizungen wollte Ritt nicht ganz verdammen, allerdings müssten diese wasserstofftauglich sein. Überhaupt war „Technologie-Offenheit“ sein Credo. Und dann noch ein Tipp für den Winter: An kalten Tagen solle man die Jalousien zur Isolation unten lassen.

