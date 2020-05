In sehnsüchtiger Erwartung: Angehörige dürften ihre Liebsten wieder im Pflegeheim besuchen

Ab Samstag dürfen Angehörige ihre Lieben wieder in den Alten- und Pflegeheimen besuchen. Wie das im Landkreis Dachau aussehen könnte:

Dachau – Wie die Treffen abzulaufen haben, ist ungewiss - unter strikten Schutzmaßnahmen, das steht fest. Die Heimleitungen im Landkreis Dachau machen derweil zweierlei: Sie warten sehnsüchtig auf genaue Anweisungen der Behörden und arbeiten mit Akribie an Corona-gerechten Besuchsmöglichkeiten.

Ministerpräsident Markus Söder verkündete es am 13. März: Besuche in Alten- und Pflegeheimen sind nicht mehr möglich. Seitdem sind acht Wochen vergangen. Quälend lange Tage nicht zuletzt für die Angehörigen von hoch betagten oder schwer kranken Senioren. Werde ich Mama, Papa, Oma oder Oma noch einmal in die Arme schließen können? Nun, so weit wird es am Samstag oder am Sonntag, dem Muttertag, nicht kommen können. Aber zumindest für ein kurzes Hallo wird es reichen. Allerdings unter strengen Voraussetzungen.

Im evangelischen Alten- und Pflegeheim Friedrich-Meinzolt-Haus in Dachau soll es am Sonntag – wie von Söder gewünscht – einen Gartentag geben. Aber das sei erst einmal nur eine Idee, so Leiterin Silvia Große. „Wir müssen uns erst noch mit der Heimaufsicht und dem Gesundheitsamt abstimmen“, so Große.

Sollte das Okay erfolgen, können die Angehörigen am Sonntag nach vorheriger Anmeldung einen Termin bekommen. „Den ersten Kontakt übernehmen wir“, betont Große, das weitere Prozedere würde vorerst so aussehen: Pro Station können ein oder zwei Bewohner Besuch eines Angehörigen für eine halbe Stunde bekommen.

Gerade das „wird schwierig, wenn man sich so lange nicht gesehen hat“, vermutet die Einrichtungsleiterin. Sollte der Andrang sehr groß sein, möchten die Verantwortlichen im Friedrich-Meinzolt-Haus bereits für Samstag Termine vergeben.

Im Caritas-Altenheim St. Josef in Karlsfeld sind ab Samstag Besuche gestattet. So „können die Angehörigen mit dem jeweiligen Bewohner eine Runde im Park spazieren gehen“, so Heimleiterin Monika Ueltzhöffer. Das Ganze natürlich unter Vorbehalt der Genehmigung seitens der Behörden, eines zuvor beantragten Termins sowie nach einer genauen Einweisung in die Hygienevorgaben. Etwa 30 Besuche am Tag wird es geben, mehr seien nicht möglich, so Ueltzhöffer. Und noch etwas: „Es geht nicht, dass heute die Tochter kommt und morgen der Sohn“, so die Heimleiterin. Der Bewohner muss sich vorerst also damit begnügen, nur einen bestimmten Verwandten zu sehen.

Als die Lockerungen der Staatsregierung publik wurden, „hat es sofort eine große Nachfrage bei uns gegeben“, sagt die Pflegedienstleiterin des Pflegezentrums Esterhofen, Ivonne Gladitzsch-Itaczek, „es klingelte immer wieder das Telefon.“ In Esterhofen werden also viele Familienangehörige der derzeit 39 Bewohner ab Samstag erwartet. Täglich von 10 bis 17 Uhr dürfen sie nach Absprache vorbeischauen. Dabei haben sich die Verantwortlichen etwas Besonderes einfallen lassen. „Wir machen das vorerst ausschließlich in geschütztem Rahmen, indem wir zwei Räume zur Verfügung stellen, die jeweils eine Tür nach außen und eine nach innen haben“, so Gladitzsch-Itaczek. Dadurch sei gewährleistet, dass der Besucher nur mit seinem Verwandten in Kontakt trete. Das Zweitürverfahren muss freilich noch – man ahnt es – genehmigt werden.

Im Haus Anna-Elisabeth in der Rothschwaige steht das Konzept, so Gabriele Krienitz aus der Verwaltung des Wohn- und Pflegezentrums. Die Besuchsformel lautet: in der ersten Woche zunächst pro Bewohner eine Person. Das Haus verfügt über eine schöne Cafeteria mit Terrasse. Dort werden die Besuche, die unbedingt vorher telefonisch angemeldet werden müssen, unter Einhaltung der vorgegebenen Hygienemaßnahmen zu den festgelegten Besuchszeiten stattfinden.

Die lange Zeit ohne Besuch sei vor allem anfangs für diejenigen Senioren, die „viel Besuch hatten – oft mehrfach die Woche – schwer gewesen“, sagt Thomas Liebhart, Direktor des Kursana-Domizils Dachau. Danach hätten sich die Bewohner beruhigt. Erst mit der Berichterstattung über die Lockerungen, so Liebhart, seien die Rufe nach den Liebsten wieder lauter geworden.