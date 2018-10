Nach Freispruch zusammengebrochen

Ließ sie den ungeliebten Freund der Tochter zusammenschlagen? Vor dem Amtsgericht Dachau wird die Frau freigesprochen - dann bricht sie zusammen.

Dachau– Eine dramatische Szene hat sich im Sitzungssaal A des Amtsgerichts Dachau abgespielt. Sekunden, nachdem der Vorsitzende Richter Tobias Bauer das Urteil gesprochen hatte, brach eine Angeklagte zusammen.

In dem Prozess ging es um Freiheitsberaubung, Nötigung und gefährliche Körperverletzung (wir haben berichtet). Der Mutter (55) war vorgeworfen worden, mithilfe dreier Handlanger (62, 43 und 41) – sie alle stammen aus Nürnberg – ihre Tochter monatelang terrorisiert zu haben, nur weil die heute 22-Jährige einen Freund, heute 36, hatte.

Am Dachauer Bahnhof schließlich fand der Terror ein scheußliches Ende für den Freund. Er wurde in ein Auto gezerrt und dort brutal zusammengeschlagen. Das Bemerkenswerte an dem Urteil, das zum Zusammenbruch führte: Die Mutter war freigesprochen worden.

Alle Beteiligten sowie die Zuhörer hatten sich feierlich erhoben, als der Vorsitzende des Schöffengerichts Dachau seine Entscheidung verkündete: zwei Jahre und drei Monate Haft sowie Geldstrafen in Höhe von 2100 bzw. 1500 Euro für die drei Handlanger, zwei Türken und ein Deutscher, und: Freispruch für die türkische Mutter! Sekunden danach brach die 55-Jährige zusammen und stürzte zu Boden. Ihr Röcheln ging allen durch Mark und Bein.

Sofort war klar: Ein Notarzt muss her. Wenige Minuten vergingen, bis ein Mediziner samt zweier Rettungssanitäterinnen den Gerichtssaal stürmten. Weitere 30 Minuten des Stabilisierens vergingen, dann konnte die Zusammengebrochene endlich ins Krankenhaus abtransportiert werden.

Doch zurück zum großen Showdown. Dieser war bereits im Juli 2015 am Dachauer Bahnhof über die Bühne gegangen. Dazu war es gekommen, weil es der Mutter irgendwie gelang, ihre Tochter, die samt Freund nach Dachau geflüchtet war, dazu zu überreden, zurück nach Nürnberg zu kommen. Man könne noch mal über alles reden, gaukelte sie der 22-Jährigen vor. Die Tochter solle zum Dachauer Bahnhof kommen, sie werde von ihr dort mit dem Auto abgeholt, meinte die Mutter.

Die Ermittlungen, was dann genau geschah, zogen sich über Jahre. Für die Hauptverhandlung mussten zahlreiche Termine anberaumt werden. Vier Anwälte verteidigten die vier Angeklagten. Dolmetscher kamen zu jedem Termin, und noch mehr Zeugen. Am Ende tat sich Richter Bauer sichtlich schwer, sein Urteil zu begründen. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass die Staatsanwaltschaft in Revision gehen wird.

Deren Sitzungsvertreterin hatte in ihrem genauso leidenschaftlichen wie schlüssigen Plädoyer weitaus höhere Strafen gefordert: zwischen drei Jahren und acht Monaten und drei Jahren und drei Monaten Haft. Nur ein Angeklagter solle mit 3600 Euro Geldstrafe davon kommen. Die 55-jährige Mutter explizit müsse für drei Jahre und drei Monate weggesperrt werden, so die Staatsanwältin; nicht bloß, weil sie Anstifterin gewesen sei, sondern die Initiatorin, übersetzt ins Gerichts-Deutsch: eine Mittäterin! Sie habe die Tochter „ihrem Geliebten entreißen wollen“, dabei war es „ihr gleichgültig, wie das umgesetzt wird“. Die vier Angeklagten hätten ein „abgekartetes Spiel“ betrieben und seien „planvoll vorgegangen“, argumentierte die Vertreterin des Staates.

Genau diesen Tatplan sah das Gericht nicht. Das stellte Richter Bauer klar, als er das Urteil begründete. Da war die 55-jährige Mutter bereits in der Klinik. Doch laut des deutschen Strafprozessrechts muss ein Angeklagter nur beim Urteilsspruch anwesend sein, nicht mehr bei dessen Begründung.

„Man könne unterschiedlicher Ansicht sein“, meinte Bauer, und „es habe sich kein ganz feststehendes Bild abgezeichnet“. Auch gab er zu, es sei „sinnlos“ gewesen, für ein paar Koffer mit zwei Autos und vier Umzugshelfern anzurücken, aber: Für das Gericht hätte es „keine gesicherte Erkenntnis eines Tatplans gegeben“.

Stattdessen habe das Gericht die Tatbeiträge einzeln zu betrachten gehabt. Das Ergebnis allen Betrachtens: Die Sprüche gegen Handlanger und Mutter fielen weitaus milder aus, als es sich die Staatsanwältin gewünscht hatte. Nur einer der Angeklagten, ein enger Freund der Mutter, 62, muss ins Gefängnis. Er hatte den Freund der Tochter übel zugerichtet und sei „Henker und Richter in eigener Sache“ gewesen, so der Vorsitzende. Dass hingegen die Mutter die treibende Kraft gewesen war, „dieser Beweis war nicht mit Sicherheit zu führen“.

Ach ja, all der Terror war vergebens. Die Tochter und der Freund sind heute verheiratet und stolze Eltern eines Sohns.