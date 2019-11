Furchtbarer Unfall: 19-Jähriger kracht mit Auto frontal in Fußgänger (18) - Polizei äußert Vermutung

Ein 19-jähriger Autofahrer aus Schwabhausen hat am Donnerstagabend in Dachau einen Fußgänger frontal erfasst. Das 18 Jahre alte Unfallopfer wurde schwer verletzt.

In Dachau kam es am Freitag zu einem schweren Unfall

kam es am Freitag zu einem schweren Ein 19-Jähriger erfasste einen 18-jährigen Mann mit dem Auto

Der erfasste Fußgänger musste in ein Münchner Krankenhaus gebracht werden

Dachau - Wie die Polizei Dachau am Freitag mitteilte, war der 19-jähriger Schwabhausner am Donnerstag gegen 20.30 Uhr mit seinem Opel auf der Sudetenlandstraße ortsauswärts unterwegs. Auf Höhe der Einmündung der Leipziger Straße wollte der 18-jährige Fußgänger aus Dachau die Straße queren. Der Pkw-Fahrer erfasste den Fußgänger frontal, dieser wurde über die Motorhaube und die Windschutzscheibe zur Seite geschleudert und schwer verletzt.

Dachau/Bayern: Junger Mann kracht in Fußgänger - Ermittlungen laufen

Er musste vom Notarzt zur weiteren Behandlung in eine Münchner Klinik gebracht werden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Fußgänger dunkel gekleidet und schlecht erkennbar, möglicherweise sei der Fußgänger auch unachtsam auf die Straße getreten, möglicherweise liege von beiden Seiten eine Unachtsamkeit vor. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an. Der Schwabhausner blieb unverletzt, am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

dn