Foodtrucks machen Station in der Dachauer Altstadt

In der Altstadt gibt es bald ein neues kulinarisches Angebot. Foodtrucks sollen Abwechslung in die Speisepläne der Mittagspause bringen.

Dachau – Sogenannte Foodtrucks, neudeutsch für Imbisswagen, erobern derzeit deutsche Städte. Findige Gastronomen verkaufen dabei ihr Essen aus umgebauten Bussen, Lkw oder Pkw – das Angebot reicht von veganen, vegetarischen, regionalen oder nationalen Köstlichkeiten; besonders angesagt: Burger in allen Variationen!

Auch in der Dachauer Altstadt machen die Foodtrucks bald Station. Ab 25. März wird es dort – genauer gesagt vor der Agentur Weimer und Paulus an der Konrad-Adenauer-Straße 10 – den „Last Monday Lunch“ geben. Das heißt: An jedem letzten Montag im Monat soll es dort aus wechselnden Foodtrucks „leckeres, schnelles und unkompliziertes Essen ohne großes Tamtam“ geben.

Los geht es mit einem „Bayerischen Döna“

Zum Auftakt am 25. März gibt es von 11 bis 18 Uhr „Bayerischen Döna“: einen Fleischspieß aus Schweinefleisch, Rindfleisch und Leberkäsbrät im Brezenfladen mit Weißkraut, eingelegten Zwiebeln und einer süßen Senfsahnesoße.

Weitere Termine für den „Last-Monday-Lunch“-Foodtruck sind am 29. April, 27. Mai, 24. Juni sowie 29. Juli. Welcher Foodtruck jeweils zu Gast sein wird, wird über www.lastmondaylunch.de sowie die Facebook-Seite von Weimer und Paulus mitgeteilt.

Initiiert wurde das Angebot von Philipp Paulus und Ralf Weimer, die beklagen, dass „die Einkaufsmöglichkeiten bei uns in der Altstadt für Anwohner und Geschäftsleute – insbesondere um sich mittags zu versorgen – in den letzten Jahren stark gelitten haben“. Die Stadt genehmigte zunächst die fünf Termine bis einschließlich Juli.

