Dachauer Kreisrätinnen fordern: Mehr Frauen in die Parlamente! - Jetzt sprechen die Männer

Dachaus Frauen in der Kreispolitik haben sich zusammengetan. Parteiübergreifend fordern sie mehr Präsenz in den Parlamenten. Jetzt reagieren ihre männlichen Kollegen.

Update 8. März: Mehr Frauen in den Parlamenten - Jetzt sprechen die Männer

Landkreis – Die 16 Frauen im Dachauer Kreistag fordern, wie in unserer gestrigen Ausgabe berichtet, parteiübergreifend in Zukunft mehr weibliche Präsenz in den Parlamenten. Sie wollen darauf hinwirken, dass bei den Kommunalwahlen 2020 mehr Frauen auf den Listen stehen als zuletzt. Vor allem aber fordern sie Doppelspitzen, bestehend aus Frau und Mann, bei allen Kreistagsfraktionen. Initiatorin dieses Begehrs ist Marese Hoffmann (Bündnis 90/Die Grünen) – bislang die einzige weibliche Fraktionschefin im Kreistag. Die Heimatzeitung wollte nun wissen, wie die Vorschläge bei den männlichen Kreistagskollegen ankommen. Die Reaktionen waren positiv – mit einem „aber“ durchsetzt.

Zuspruch für seine Kolleginnen kommt beispielsweise von Haimhausens Bürgermeister Peter Felbermeier (CSU): „Doppelspitze oder nicht, das Thema ist ernst zu nehmen. Es geht ja auch um die Symbolik, und das ist richtig und wichtig. Wir engagieren uns für die Kommunalwahlen, aber dabei ist es wesentlich schwieriger weibliche Kandidaten zu finden als männliche. Das hängt vielleicht oft mit der Familiensituation zusammen.“

Begeistert zeigt sich Harald Mundl (CSU), Bürgermeister in Weichs: „Ich halte das nicht nur für eine tolle Idee, sondern auch für umsetzbar. Es gibt politisch interessierte Frauen. Manche Damen muss man vielleicht noch ermuntern. Ich denke, vielen Frauen fehlt die Zeit für die Politik. Trotzdem leben wir in einem Land der Gleichberechtigung – und da gehören die Damen genauso dazu!“

Auch der stellvertretende Landrat Dr. Edgar Forster (FW) steht hinter den Frauen: „Ich finde die Idee super, aber Frauen wählen nicht mehr Frauen. Man darf da nicht jammern sondern muss etwas tun. Kandidatinnen für Listen zu finden, ist schwierig. Ich hoffe aber, wir haben nächstes Mal mehr Frauen im Kreistag.“

Deutliche Kritik kommt von Michael Reindl (FW): „Man kann so eine Angelegenheit nicht mit einem Beschluss verordnen – ich halte das eher für Wunschdenken. So etwas muss einzuordnen sein – und das ist aktuell problematisch. Persönlich halte ich von der Doppelspitze wenig bis garnichts.“

Kritik zum Antrag kommt auch von Dr. Roderich Zauscher (Grüne): „Wir Grüne haben drei Frauen und zwei Männer im Kreistag, insgesamt können es gerne mehr Frauen werden. Mit Gewalt eine Quote zu schaffen, finde ich aber sehr problematisch. Frauen sind dazu aufgerufen, Frauen zu wählen, damit hätten wir auch mehr in unseren Kreis- und Landtagen.“

Geteilter Meinung ist hingegen Wolfgang Stadler (SPD): „Bei den Listen muss man eben Frau-Mann-Aufstellungen machen. Dann entscheidet der Wähler. Den weiblich/männlichen Doppelvorsitz halte ich nur bei großen Fraktionen für sinnvoll, bei kleinen nicht. Bei der SPD ist das seit Jahren kein Problem.“

Georg Weigl (ÖDP) steht hinter seinen Kreistagskolleginnen und betont: „Wir praktizieren das bei der ÖDP schon seit langem so, bei uns gibt es die Doppelspitze. Bei den letzten Wahlen habe ich mich weiter hinten aufstellen lassen, unter der Voraussetzung, dass mindestens zwei starke Frauen vor mir gelistet sind.“

Johannes Pressler

7. März 2019: Dachauer Kreisrätinnen fordern: Mehr Frauen in die Parlamente!

Dachau – Im Dachauer Kreistag sitzen 44 Männer und nur 16 Frauen. Die Forderung nach mehr Frauen in diesem Organ beschäftigt die Kreisrätinnen Marese Hoffmann (Grüne), Marianne Klaffki (SPD) und Stephanie Burgmaier (CSU) schon lange. Als die Historikerin Anna Andlauer im Januar in Tel Aviv ihre viel beachtete Ausstellung über das Kinderzentrum in Kloster Indersdorf zeigte, waren auch die drei Kreisrätinnen nach Israel eingeladen. „Wir haben uns im Flieger nebeneinander gesetzt, um uns einmal in Ruhe über das Thema Frauen in Parlamenten zu unterhalten“, erinnert sich Burgmaier. Als die Kreisrätinnen wieder daheim landeten, war für sie klar: Wir wollen fraktionsübergreifend dafür sorgen, dass mehr Frauen Politik machen.

Hoffmann, Klaffki und Burgmaier holten anschließend auch noch die restlichen 13 Kreisrätinnen mit ins Boot. Ihr Credo: Zusammen sind wir verdammt stark. Passend zum Weltfrauentag am morgigen Freitag machten die 16 Politikerinnen ihre Fusion öffentlich.

„Wir arbeiten im Kreistag fraktionsübergreifend schon jetzt sehr gut zusammen“, so Burgmaier. Nun hätten sie und ihre Kolleginnen sich die Frage gestellt: „Wo kriegen wir die Frauen her?“ Dabei geht der Blick natürlich auf die Kommunalwahlen im kommenden Jahr. Man wolle „Anreize schaffen“, um auf eine ausgewogene Präsenz von Frauen auf den Listen hinzuwirken, so Burgmaier. Denn eines sei klar, ergänzt Klaffki: „Wenn mehr Frauen in den Parlamenten sind, wird auch die Themenauswahl vielfältiger.“

Initiatorin der weiblichen Allianz ist Marese Hoffmann. Die einzige weibliche Fraktionsvorsitzende im Kreistag geht sogar noch über die allgemeine Forderung ihrer Kolleginnen hinaus und regt weiblich/männliche Doppelspitzen in allen Kreistagsfraktionen an. Das Begehr sei ein erstes sichtbares Zeichen nach außen und wäre zeitnah umzusetzen, so Hoffmann. „Zum Schwur wird es kommen“, so Hoffmann, „wenn wir in Kürze einen entsprechenden, interfraktionellen Antrag zum Kreistag stellen.“ Dazu muss allerdings die Geschäftsordnung geändert werden. Doch Hoffmann glaubt, dass die Männer im Kreistag dem Antrag „wohlwollend“ gegenüberstehen. Ginge alles glatt, würde der Antrag bis Ende des Jahres behandelt werden. Und ab der neuen Legislaturperiode gäbe es dann die Frau-Mann-Doppelspitzen.

Kollegin Klaffki hat bei ihrer SPD diesbezüglich schon einmal vorgefühlt. Das Installieren einer Doppelspitze müsste innerhalb der Partei „keine hohe Hürde nehmen“, so die stellvertretende Landrätin.

Auch bei den männlichen CSU-Kreisräten sei die Reaktion auf das Verlangen der Kolleginnen positiv gewesen, sagt Burgmaier. So auch bei Fraktionschef Wolfgang Offenbeck. Er habe selbst zwei Töchter und kenne sich daher mit weiblicher Präsenz gut aus, so Burgmaier augenzwinkernd. Und dann gibt es noch einen weiteren männlichen Unterstützer: Landrat Stefan Löwl (CSU). „Ihn hatten wir bereits am Flughafen in Tel Aviv angesprochen“, so Hoffmann, „und er hat sich für unsere Vorstellungen erwärmt.“

Als erste Möglichkeit, um „Anreize zu schaffen“, wie es Burgmaier nennt, dient eine vom Landratsamt organisierte Podiumsdiskussion zum Thema am Montag, 8. April, um 19.30 Uhr in der Dachauer Kulturschranne. Männliche Gäste sind ausdrücklich willkommen.

In Loungeatmosphäre, so versprechen die Kreisrätinnen, soll bei „Ladies-Cocktails“ ausgiebig Zeit für lockere Gespräche sein. Unter anderem soll der Frage nachgegangen werden, wie Politik weiblicher werden kann. Zunächst werden Stephanie Burgmaier, Marianne Klaffki, Martina Purkhardt (Freie Wähler), Mechthild Hofner (ÖDP) sowie Ursula Kohn (anstelle ihrer verhinderten Parteikollegin Marese Hoffmann) sich austauschen. Danach, so verspricht Marianne Klaffki, „sollen sich in der nachgelagerten Diskussion natürlich auch die Männer einbringen“.